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Украинцам будут возвращать деньги за препараты от расстройств психики

Лекарства можно будет получить только по электронным рецептам

сегодня, 21:20
Автор:

Козлова Альбіна

В программу "Доступные лекарства" включены новые препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины.

Украинцам будут возвращать деньги за препараты от расстройств психики

Люди с расстройствами психики и поведения получат лекарства бесплатно, фото из открытых источников

Сообщается, что Национальная служба здоровья Украины будет возвращать часть средств аптечным заведениям за лекарства для лиц с расстройствами психики и поведения с 1 октября. К числу таких пациентов относятся лица, страдающих эпилепсией, шизофренией, ПТСР, депрессей, имеющие аффективные и невротические расстройства.

Лекарства по электронным рецептам с октября будут полностью бесплатны, либо частично. В аптеках, работающих по программе, больные смогут их получить. Для украинцев с расстройствами психики и поведения электронные рецепты будут выписывать невролог или психиатр. Впрочем, рецепт на препараты от психических расстройств будет выдавать только психиатр. А вот семейный врач такие рецепты выписать не сможет.

Также отмечается, что для пользования программой "Доступные лекарства", люди, которые имеют расстройства психики и поведения или болезни нервной системы, должны обратиться к своему неврологу или психиатру.

Специалисты внесут индивидуальные планы лечения в электронную систему здравоохранения и выпишут электронные рецепты на препараты.

Те, кто не выбрал невролога, должны взять у семейного врача электронное направление для первого визита к профильному специалисту. К психиатру можно прийти на первую консультацию без направления.

Индивидуальный план лечения нужен для того, чтобы сформировать рецепты на его основе, ведь там указывается диагноз пациента.

Как сообщал портал "Комментарии", дети во всем мире заражаются малоизвестным респираторным вирусом.



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Источник: https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/1190302741448141
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