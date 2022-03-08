Украинцам будут платить за захваченный российский самолет или вертолет: известная сумма

Украинцам, которые захватят вражеский самолет или вертолет, будут платить огромное вознаграждение. Об этом в Facebook написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Политик сообщил о государственной программе (фото из открытых источников)

По словам политика, "Укроборонпром" готов выплатить премию за трофейную технику или захваченный вертолет в рабочем состоянии.

"Государственный концерн "Укроборонпром" готов оплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет. Также продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии", — написал Давид Арахамия.

Кроме этого, всем гражданам РФ, решившим принять участие в программе — гарантированно выдадут гражданство.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что под Киевом уничтожили целую группировку оккупантов. Украинским защитникам из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Киевской области удалось уничтожить группу российских оккупантов. Об этом сообщил волонтер Юрия Москаленко в Facebook. Он написал, что героический 4-й батальон 72 ОМБр им. Черных Запорожцев прямо под Киевом послал в Гиву и Моторолу целую группировку оккупантов.

Также "Комментарии" информировали о том, что на Херсонщине сбили самолет оккупантов. В Херсонской области был сбит военный летательный аппарат РФ. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. По информации Геращенко, в небе над Херсонской областью был сбит самолет оккупантов с помощью ПЗРК Stinger. По его словам, один пилот точно жив остался — катапультировался. Обломки попадали на Кизомыс. Кроме этого политик показал видео, где видно, как падает сбитый вражеский самолет.

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