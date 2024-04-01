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Украинц выиграли первый чемпионат мира по CS2

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) стала первым чемпионом Counter-Strike 2

сегодня, 13:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NaVi) завоевала титул чемпионов мира по Counter-Strike 2. Турнир Major прошел в столице Дании, Копенгагене. В финальной борьбе за звание чемпионов, команда NaVi встретилась с американской командой FaZe Clan. Сражение развернулось на трех картах с разминированием бомбы: Ancient, Mirage и Inferno, где украинская команда проявила свою превосходную тактику и командную работу.

Украинц выиграли первый чемпионат мира по CS2

Украинская NaVi взяла Major и стала первым чемпионом мира по CS2

Первая встреча на карте Ancient завершилась со счетом 13:9 в пользу NaVi, демонстрируя их уверенность и стратегическое преимущество. Несмотря на уверенную победу FaZe Clan на второй карте Mirage со счетом 13:2, NaVi восстановили свое доминирование на третьей карте Inferno, завершив матч со счетом 13:3 и подтвердив свой статус чемпионов.

Призовой фонд турнира составил $1 250 000, из которых NaVi удостоились $500 000, укрепив свое финансовое и спортивное положение на мировой арене. Команда FaZe Clan, занявшая почетное второе место, получила $170 000.

В дополнение к захватывающему соревнованию, трансляция финала на каналах Maincast собрала донаты на общую сумму более 5,6 млн грн на поддержку бойцов "Азова". Natus Vincere, демонстрируя свою социальную ответственность и благотворительность, объявили об удвоении собранной суммы, подчеркивая свою приверженность поддержке общественных инициатив.

Counter-Strike 2: что это? 

Counter-Strike 2, последнее дополнение к знаменитой серии шутеров от первого лица, разработанное Valve Corporation, представляет собой значительный шаг вперед в эволюции знаменитой франшизы. Официально выпущенная на платформе Steam 28 сентября 2023 года, эта игра быстро завоевала внимание и признание игроков и критиков по всему миру, став новым стандартом в жанре тактических командных шутеров.

С момента своего выпуска, Counter-Strike 2 быстро стала центральной точкой интереса в мире киберспорта, заменив предыдущую версию игры, Counter-Strike: Global Offensive, на киберспортивных аренах. Первый Major турнир по Counter-Strike 2, который вошел в историю как начало новой эры в киберспортивных соревнованиях, лишь подчеркнул значимость и популярность этой игры среди профессионалов и любителей жанра.



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Источник: https://zn.ua/SPORT/ukrainskaja-kibersportivnaja-komanda-navi-vyihrala-pervyj-v-istorii-chempionat-mira-po-counter-strike-2.html
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