Украина запустила первого в мире ИИ-консультанта для взаимодействия со СМИ



















Министерство иностранных дел Украины представили первую в мире виртуальную консультантку, созданную на основе искусственного интеллекта. Ее зовут Виктория Ши, и она призвана оперативно и беспристрастно информировать граждан Украины о консульских вопросах.

Украина использует искусственный интеллект для консульских услуг

Этот проект воплощен совместно с общественными организациями "The Game Changers" и "Nazovni Tech". Виктория Ши, цифровая представительница МИД, была создана на основе украинской певицы и инфлюэнсерши Розали Номбре, согласившейся на участие в этом проекте. Имя Виктории символизирует победу, являющуюся главной целью украинцев, а ее фамилия Ши означает искусственный интеллект, который ее создал.

"Мое имя символизирует нашу главную цель – победу Украины, а фамилию – искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины", — заявила представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши в своем приветственном видеообращении .

Основные обязанности ШИ включают информирование общественности, донесение проверенной информации в СМИ, комментирование работы консулов, защиту прав граждан Украины за рубежом и реагирование на чрезвычайные ситуации. Комментарии Виктории будут появляться на вебсайте МИД, социальных сетях и других официальных ресурсах.

"Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования — это, прежде всего, экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Для защиты от цифровых подделок каждое видео с Викторией Ши сопровождается QR-кодом, который ведет на текстовую версию комментария на официальном сайте МИД. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты и подлинности информации.