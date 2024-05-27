Украина запустила первого в мире ИИ-консультанта для взаимодействия со СМИ

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Черновалова Кристина
Министерство иностранных дел Украины представили первую в мире виртуальную консультантку, созданную на основе искусственного интеллекта. Ее зовут Виктория Ши, и она призвана оперативно и беспристрастно информировать граждан Украины о консульских вопросах.
Украина использует искусственный интеллект для консульских услуг
Этот проект воплощен совместно с общественными организациями "The Game Changers" и "Nazovni Tech". Виктория Ши, цифровая представительница МИД, была создана на основе украинской певицы и инфлюэнсерши Розали Номбре, согласившейся на участие в этом проекте. Имя Виктории символизирует победу, являющуюся главной целью украинцев, а ее фамилия Ши означает искусственный интеллект, который ее создал.
Основные обязанности ШИ включают информирование общественности, донесение проверенной информации в СМИ, комментирование работы консулов, защиту прав граждан Украины за рубежом и реагирование на чрезвычайные ситуации. Комментарии Виктории будут появляться на вебсайте МИД, социальных сетях и других официальных ресурсах.
Для защиты от цифровых подделок каждое видео с Викторией Ши сопровождается QR-кодом, который ведет на текстовую версию комментария на официальном сайте МИД. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты и подлинности информации.
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