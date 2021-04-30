Украина закрывает границы для некоторых иностранцев: какая страна «под запретом»

Третья волна коронавируса жестко прошлась по некоторым странам, включая Украину. Однако сосредоточие заболеваемости нынче наблюдается в Индии, медицинская система которой не выдержала напряжения. По информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, в Украине временно ограничили въезд туристов из Индии, сообщает "РБК-Украина".



Украина закрывает границы для туристов из Индии. Фото: Shutterstock

Как объяснил чиновник, это вынужденные предосторожности. Известно, что так называемый "индийский" штамм COVID-19 весьма опасный из-за пройденных ним мутаций. Люди переносят заболевание все сложнее, а риск летального исхода — куда выше, чем изначально.



Именно поэтому, как граждане Индии, так и представители других государств, путешествующие из этой страны, уже со 2 мая не смогут въехать на территорию Украины.



Такой запрет будет действовать для тех людей, которые пробыли в Индии не менее недели на протяжении последних 14 дней.



Для украинцев, приезжающих из индийского государства, границу закрывать не будут. Однако таких путешественников обяжут пройти двухнедельную самоизоляцию. На это требование не будет влиять даже негативный результат представленного при пересечении границы ПЛР-тестирования.



Отметим, что за предыдущую неделю Минздрав Индии сообщал сумасшедшую статистику о количестве ковидных больных. Так, в четверг, 29 апреля, в стране зафиксировали больше 386 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.



Вероятно, именно поэтому сегодняшние данные из Индии приятно удивляют. По состоянию на 13:00 по киевскому времени, местные чиновники информировали всего лишь о 8051 новом заболевшем человеке.





Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как индийские медики справляются с последствиями такой неконтролируемой вспышки заболевания.



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