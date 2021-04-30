logo
Русский Українська

BTC/USD

58220.81

ETH/USD

2835.27

LTC/USD

273.44

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Украина закрывает границы для некоторых иностранцев: какая страна «под запретом»
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина закрывает границы для некоторых иностранцев: какая страна «под запретом»

Жители Индии и путешествующие из этой страны иностранцы не смогут въехать на территорию Украины

30 апреля 2021, 14:28
Автор:

Вечканова Елена

Третья волна коронавируса жестко прошлась по некоторым странам, включая Украину. Однако сосредоточие заболеваемости нынче наблюдается в Индии, медицинская система которой не выдержала напряжения. По информации главного санитарного врача Виктора Ляшко, в Украине временно ограничили въезд туристов из Индии, сообщает "РБК-Украина".

Украина закрывает границы для некоторых иностранцев: какая страна «под запретом»

Украина закрывает границы для туристов из Индии. Фото: Shutterstock

Как объяснил чиновник, это вынужденные предосторожности. Известно, что так называемый "индийский" штамм COVID-19 весьма опасный из-за пройденных ним мутаций. Люди переносят заболевание все сложнее, а риск летального исхода — куда выше, чем изначально.

Именно поэтому, как граждане Индии, так и представители других государств, путешествующие из этой страны, уже со 2 мая не смогут въехать на территорию Украины.

Такой запрет будет действовать для тех людей, которые пробыли в Индии не менее недели на протяжении последних 14 дней.

Для украинцев, приезжающих из индийского государства, границу закрывать не будут. Однако таких путешественников обяжут пройти двухнедельную самоизоляцию. На это требование не будет влиять даже негативный результат представленного при пересечении границы ПЛР-тестирования.

Отметим, что за предыдущую неделю Минздрав Индии сообщал сумасшедшую статистику о количестве ковидных больных. Так, в четверг, 29 апреля, в стране зафиксировали больше 386 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Вероятно, именно поэтому сегодняшние данные из Индии приятно удивляют. По состоянию на 13:00 по киевскому времени, местные чиновники информировали всего лишь о 8051 новом заболевшем человеке.

Украина закрывает границы для некоторых иностранцев: какая страна «под запретом» - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как индийские медики справляются с последствиями такой неконтролируемой вспышки заболевания.

Также на портале вы можете узнать, защищают ли имеющиеся в крови антитела от "индийского" штамма коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/ukraina-zakryvaet-granitsu-inostrantsev-kotorye-1619764283.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ