Украина является очень привлекательной для инвесторов - Криволап

Благодаря человеческому потенциалу, собственным ресурсам и удачному географическому положению Украина является очень привлекательной для инвесторов. Об этом заявил исполнительный директор центра экономического восстановления, советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап.

Кирилл Криволап (фото из открытых источников)

"Вопрос в том, пойдут ли инвесторы сюда? Ведь для них риск должен быть меньше, чем потенциальная прибыль. А в этом Украина пока не может предложить убедительные аргументы. Есть отдельные сектора, где стимулы были больше риска. Например, возобновляемая энергетика. Стимулирующий тариф превышал риски, и мы получили по этому направлению более 10 млрд евро — четверть всех инвестиций за 30 лет экономики Украины. Это пример того, когда создаются соответствующие условия, инвесторы приходят, потому что Украина им потенциально интересна. А когда не выполняются условия меморандума, когда депутаты не могут сделать свою работу — это разрушает доверие. Для того, чтобы это доверие вернуть, нам нужно урегулировать ситуацию с задолженностями на рынках электроэнергии и газа", — сказал Криволап.

По его словам, нужно создать систему, когда частные инвестиции будут защищены.

"Нужно продолжать совершенствовать антимонопольное законодательство и создавать равные правила для всех. Высоким уровнем закрепления любой стратегии является Закон Украины. Безусловно, если бы Парламент мог развить эту тему и создать Законы об экономическом развитии, это было бы неплохо, но это не ключевое. Это 60% того, что в этой стратегии должно делать Правительство и может делать Правительство даже баз Парламента", — подчеркнул эксперт.

Как сообщали ранее советник премьер-министра, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап считает Украину инвестиционно привлекательной. Но, по его мнению, существуют факторы, которые разрушают доверие инвесторов к нашему государству.

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