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Украина выделяет 7,8 млрд гривен на развитие украинского языка

Сейчас зафиксировали факты лингвоцида украинского языка

сегодня, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Кабинет Министров Украины одобрил Государственную целевую программу, направленную на развитие и укрепление статуса украинского языка как государственного. Программа, запланированная на период до 2030 года, предусматривает ряд ключевых мероприятий и инициатив с общим бюджетом в размере 7,8 миллиарда гривен.
Основной акцент в программе сделан на укреплении государственного статуса украинского языка, развития и популяризации. Кроме того, программа предусматривает меры по улучшению качества преподавания украинского языка, введение экзаменов на уровень владения языком, развитие национальной словарной базы, поддержку книгоиздательского дела и создание информационного контента на украинском языке, в том числе для детей и молодежи. Важным аспектом является также расширение украиноязычного информационного пространства как внутри страны, так и за ее пределами.

Украина выделяет 7,8 млрд гривен на развитие украинского языка

На развитие украинского языка планируют потратить около 8 млрд гривен

"Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, и без полноценного функционирования украинского языка во всех участках публичной жизни общества на всей территории Украины украинской нации грозит потеря статуса и роли титульной и государствообразующей нации, что равнозначно угрозе исчезновения Украинского государства с политической карты мира", — говорится в документе.
Авторы проекта отмечают, что факты лингвоцида украинского языка, зафиксированные после начала полномасштабного вторжения России в Украину, наглядно демонстрируют серьезность ситуации.
Введение этой программы станет важным шагом на пути к сохранению и развитию украинской культурной и языковой идентичности, укреплению государственного суверенитета и национальной безопасности. Она способствует не только защите украинского языка, но и стимулирует его активное использование и развитие во всех сферах общественной жизни, подчеркивая роль языка как основы национальной идентичности и культурного наследия Украины.




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