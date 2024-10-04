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Украина возобновила экспорт электроэнергии: что происходит в энергосистеме

В энергосистеме работает уже 8 атомных энергоблоков, еще один выведут в работу

сегодня, 17:30
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Кречмаровская Наталия

По состоянию на 4 октября, дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме нет. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".

Украина возобновила экспорт электроэнергии: что происходит в энергосистеме

Иллюстративное фото

Народный депутат отметил, что Украина даже возобновила экспорт электроэнергии. “Мы можем наблюдать, что нет дефицитов энергосистемы. Сегодня в некоторые дневные и ночные часы Украина даже экспортирует небольшой объем", — подытожил нардеп.

По его словам, "Энергоатом" получил поручение от ставки Главнокомандующего, что распределительные подстанции на территории атомных электростанций нужно обезопасить. Так "Энергоатом" готовился к зиме.

По состоянию на сегодняшний день в энергосистеме работает уже 8 атомных энергоблоков. И через две недели девятый выйдет в работу.

Напомним, что при прекращении работы любой атомной электростанции возникнет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут). После нее минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине. "Причем в сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов", — рассказал Александр Харченко. Подробнее об угрозах тотального блэкаута читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году прогнозируют повышение тарифов на электроэнергию. за два-три года тариф на электроэнергию может повыситься до 8-9 гривен за киловатт. Подробнее о прогнозах по стоимости энергоресурса можно узнать здесь.




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Источник: https://kyiv24.news/news/v-energosystemi-nemaye-deficzytu-ukrayina-rozpochala-eksportuvaty-elektroenergiyu-nardep
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