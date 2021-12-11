Украина вошла в топы европейского рейтинга: что это значит

Наше государство заняло почетное шестое место в европейском рейтинге Open Data Maturity 2021. В 2020 году Украина занимала 17-ю строчку. Лучшими странами в рейтинге стали: Франция, Ирландия, Испания, Польша, Эстония. Об этом написал министр Михаил Фёдоров в Telegram.



Украина вошла в европейский рейтинг Open Data Maturity 2021, фото из открытых источников

По словам министра, наша страна переместилась в группу "trend setters", то есть государств, создающих тренды. Исследование Open Data in Europe 2021 показало, что в Украине политика открытых данных на хорошем уровне (украинские достижения оценили в 640 баллов из 650).

Среди новшеств, способствовавших повышению рейтинга Украины в зрелости открытых данных среди стран Европы, "Дия.Открытые данные". В 2021 году был запущен Центр компетенций в сфере открытых данных. Также в Украине работает обновленный Единый государственный вебпортал открытых данных, на котором государственные органы публикуют информацию о движении бюджетных средств, экологическом состоянии, экономических показателях, то есть всю публичную информацию.

По данным исследования, уровень зрелости сферы открытых данных в Украине в 2021 году вырос до 94%. Также исследователи оценили качество открытых данных в Украине.

Как рассказал министр Федоров, в 2021 году начали публиковать финансовую отчетность компаний, обезличенные таможенные декларации и открыли доступ к Единому государственному реестру. К открытым сведениям о зарегистрированных транспортных средствах добавили данные о VIN-кодах.

Как сообщал портал "Комментарии", Минцифры дало пошаговую инструкцию по получению тысячи гривен за вакцинацию. Карточку для выплаты этих средств граждане должны открыть в банках-партнерах. Затем следует подать заявку в Дии до 29 декабря для получения средств.

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