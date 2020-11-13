Украина в телевизоре: насколько велико сейчас влияние ТВ на умы людей

В понедельник, 16 ноября, отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины. Насколько велико сейчас влияние ТВ на умы людей? Что изменил этот корона-кризисный год? Ответ дали "Комментариям" эксперты.

"Исследования показывают зависимость людей от информации, получаемой через телевидение"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых уверен: как бы плохо не отзывались о телевидении, но на сегодня оно является доминирующим средством массовой информации.

"Ему приписывают и зомбирование, и скрытое внедрение рекламы в мозг телезрителя. И отвлечение от решения насущных проблем в сторону виртуальной жизни героев мыльных сериалов и детективов, – отмечает эксперт. – Через постоянный показ негативных новостей (криминальные разборки, взрывы, бытовые драки) телевидение создает атмосферу стресса, ослабляет самоконтроль, навязывает депрессивные состояния. Проведенные исследования показывают зависимость людей от информации, получаемой через телевидение".

Олег Вострых акцентирует, что привязанность к телевидению особо распространилась в условиях карантина.

"Вынужденная самоизоляция приводит к поиску информации и отвлечению от неприятных эмоций из-за выпадения из обычного ритма жизни, – поясняет он. – И если молодежь и продвинутая часть общества тратит появившееся свободное время на поиск информации для обучения и расширения своих способностей через интернет, то другая часть общества еще сильнее подсаживается на иглу эмоций телевидения. И от качества получаемой информации, зависит будущее этих людей".

Сейчас, после того, как многие украинские каналы зашифровали свой телевизионный сигнал и ушли в платные пакеты, на Востоке Украины продолжают трансляцию российские каналы, подчеркивает Олег Вострых. Они с утра до ночи выливают тонны дезинформации с "доказательствами и правильной подводкой" о великой роли России, о войне на Донбассе, о проблемах в Украине. И эта река дезинформации постепенно вымывает в головах смотрящих критическое мышление, заставляет сомневаться в том, что они знают или видят.

"Вот так и работает телевидение в XXI веке. Профессионально и умело, – отмечает эксперт. – Оставаясь для большинства источником информации и отдушиной по вечерам. Где можно прожить жизнь героя, защитившего планету или побыть в роли актера, живущего за стеклом. И это отвлекает от своей жизни, от своих неприятностей и развития, уводя в мир чужих переживаний и чужих эмоций. Заставляя вздрагивать от очередных новостей и получать очередную порцию адреналина от увиденного. Люди хотят шоу — и они его получают!"

"Бизнес больше уходит в онлайн и тратит там бюджеты на рекламу"

PR и SMM-консультант, сооснователь BASE Agency Ксения Омельченко отмечает: "Если мы говорим о бизнесе, то сейчас он больше уходит в онлайн и тратит там бюджеты на рекламу. Ведь доступ к телевизору до сих пор остается у крупных компаний, для которых проявление там (особенно в прайм-тайм) — имиджевая история. Для малого и среднего бизнеса выгоднее тратить деньги на рекламу в социальных сетях, поисковых системах и работу с лидерами мнений, нежели выкупать рекламное время".

Да, и сам телевизор, подчеркивает эксперт, приходит в онлайн, развивая ютуб-каналы или личные бренды ведущих.

"Чего стоят только попытки ведущих топовых телеканалов поддержать челленджи в ТикТоке, – улыбается Ксения Омельченко. – К слову, ТикТок — это одна из главных площадок в пандемию. Она выросла на 800% пользователей с января, и теперь новые имена блогеров появляются там. Также уход от традиционных моделей контента связан и с тем, что люди всё меньше времени готовы тратить на восприятие контента. Поэтому в ТикТок даже запустили короткие сериалы. Также в онлайне часто можно рекламировать то, что запрещено на ТВ (например, с помощью лидеров мнений или таргетированной рекламы)".

Но с другой стороны, ТВ — это несколько другая аудитория, нежели интернет, подчеркивает PR и SMM-консультант.

"Например, в небольших селах или городах телевизор остается главным источником информации. Да и в больших городах во многих семьях телевизор остается полноправным членом семьи, – поясняет Ксения Омельченко. – Однако специфика любого телеканала — в его политике. И каждый ресурс так или иначе имеет свое отношение ко всему происходящему. Эту точку зрения они и транслируют. А уж думать и анализировать информацию остается на ответственности людей. Плюс, если раньше можно было "пролоббировать" любую идею, постоянно говоря о ней по ТВ или радио (и люди начинали верить), то сейчас этого недостаточно. Люди черпают информацию, в том числе, из соцсетей, а любой фейк может быть раскрыт".

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