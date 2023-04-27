Украина в шаге от накопительной пенсионной системы: плюсы и минусы – есть ли альтернатива

С подачи провластного монобольшинства в Украине готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы (законопроект №9212). Она подразумевает добровольную уплату взносов как работодателем, так и работниками. Планируется, что работающие украинцы до 55 лет или самозанятые (в частности ФЛП) добровольно будут платить ежемесячно взносы с зарплаты в размере: 2023 год – 1%, 2024 – 1,5%, 2025 – 2%. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли украинцы уже готовы к переходу на накопительную пенсионную систему? Стоит ли это делать во время войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Пенсии в Украине. Фото: из открытых источников

Если и вводить накопительную пенсионную систему, то только после войны

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напоминает, что фактически с первого дня работы парламента нового созыва "слуги" активно продвигали идею накопительной пенсионной системы (НПС). Не отказались от нее и во время войны.

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"Я не против НПС. Но начинать ее следует после войны – в начале периода восстановления Украины", – отмечает эксперт.

Он отмечает, что предлагаемый законопроект построен таким образом, что 1%, 1,5%, а потом и 2%, которые работодатель будет перечислять в Накопительный пенсионный фонд (и государство солидарно перечислять такую же сумму), станет осуществляться с Единого социального взноса (ЕСВ).

"По сути, человек не станет тратить больше. Он и так этих денег не видит, потому что они уходят в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) – солидарный на данный момент. С этой точки зрения, вроде, неплохо всё получается. Однако имеется ряд вопросов. Почему встал вопрос о НПС? Потому что нет денег в солидарной системе. Нет денег на достойную пенсию людям, на индексацию. У нас демографическая яма, огромное количество беженцев. А нынешний солидарный Пенсионный фонд наполняется с ЕСВ, который платится из зарплаты людей, работающих в стране. То есть, чем меньше работающих, чем больше мигрантов, тем, естественно, меньше средств поступает в ПФУ. И тем больше бюджетных средств идет на перекрытие разницы между необходимой ежемесячной суммой на пенсии – и того, что приходит с ЕСВ. А теперь представьте себе, что при том сумасшедшем дефиците, который есть сегодня, вы еще сократите на 1-1,5%-2% перечисления с ЕСВ в солидарный ПФУ. Там будет еще меньше денег", – подчеркивает Олег Пендзин.

А пенсии нужно платить постоянно. Кто компенсатор? Всё тот же бюджет, который при введении НПС должен будет еще раскошелиться и на солидарную цифру 1-1,5%-2% того, что перечислит работодатель, акцентирует экономист.

"По предварительным оценкам, сумма, которую необходимо будет дополнительно перечислять бюджету, составит порядка 30 млрд грн. В госбюджете-2023 фактическая расходная часть чуть больше 3 трлн грн. Тогда как фактическая доходная – 1,3 трлн. Разница покрывается за счет заимствований. То есть, мы собираемся заимствовать еще больше, чтобы запустить НПС? Ответа нет. Начинать внедрять накопительную пенсионную систему можно при существенном росте экономики. Но точно не в наших нынешних условиях", – уверен эксперт.

Кроме того, продолжает он, вызывает вопрос разумность сохранения предполагаемых "пенсионных" денег на длительный период времени.

"У нас очень высокая инфляция. Порядка 22-23%. В законопроекте написано, что деньги, которые будут собраны в виде накопительных взносов, станут "консервативно инвестироваться". На сегодняшний момент единственный такой способ – покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), так называемых "военный облигаций". Сегодня их можно купить – при хорошем длительном размещении – под 16% годовых. Инфляция больше на 6-7%. За счет чего будет покрываться разница? Реальная стоимость денег станет теряться. Так что ни о каком инвестиционном преумножении речи не идет. В условиях военной экономики вы будете всё время иметь уменьшение реальной стоимости денег", – констатирует Олег Пендзин.

Ситуация у нас ухудшается с каждым днем, откладывать НПС – нельзя

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак рассуждает так:

"Видим очередную попытку сдвинуть с места неподъемную скалу, которая называется обязательное пенсионное накопление. Суть в том, чтобы заменить солидарную систему, когда одно поколение, которое работает, платит взносы, идущие на выплаты пенсий поколению, уже завершившему трудовую деятельность".

Демографические проблемы, на которые мы никак не можем повлиять, (война, кризис, падение рождаемости, выезд за границу миллионов украинцев), приводят к тому, что у нас сокращается число работающих, поясняет эксперт. А вот количество пенсионеров – растет. И потому что ранее в Украине было больше населения, и по причине увеличения продолжительности жизни. Это, подчеркивает Тарас Козак, приводит к перекосам в экономическом плане. Средств, которые собираются как соответствующие платежи с работающих, не хватает (и еще больше не будет хватать в будущем) для тех, кто имеет право на получение пенсии.

"Дисбалансы уже огромные. Ежегодно речь о сотнях миллиардов гривен бюджетных дотаций в Пенсионный фонд. И тенденция будет лишь нарастать. При том, что бюджетные траты на пенсии – нетипичные расходы госказны. Это мало кто понимает. Пенсии должны обеспечиваться какими-то другими источниками. Мир не придумал ничего лучшего, чем накопительное пенсионное обеспечение. Оно может быть или добровольным, или обязательным. Как показывает жизнь, в большинстве стран мира люди не готовы добровольно самостоятельно откладывать на пенсию. По разным причинам: кто-то надеется на державу, кто-то не может себя заставить. В итоге люди выходят на пенсию и остаются один на один с бедностью. И кроме государства, получается, рассчитывать не на кого", – отмечает эксперт.

Так что выход – обязательное пенсионное накопление, считает он. Заставлять людей откладывать на пенсию.

"Именно эти идеи продвигает соответствующий закон. Те, кто его критикует (и, возможно, там есть за что), не предлагают ничего другого. А, когда идут разговоры о том, что надо подождать (под разными предлогами это делали и до широкомасштабного российского вторжения, в том числе, настаивая, чтобы у нас сперва уменьшилась инфляция, нормально заработало верховенство права и так далее), опять же, не дают ответа на вопрос – что делать сейчас? Ведь ситуация у нас ухудшается с каждым днем, – акцентирует Тарас Козак. – И вопрос введения обязательного пенсионного накопления – фактически, вопрос выживания государства".

Лучшим выходом было бы – ввести персональные накопительные счета в банках, отчисления на которые производят работодатель и работник вместе

Кандидат экономических наук, адвокат, владелец медиа-группы "Комментарии" Виктор Гольдский считает, что идея с накопительной пенсионной системой вполне правильная, поскольку согласно статистики, на одного пенсионера в Украине приходится один работающий. Средняя заработная плата равняется примерно 15 тыс. грн., из которых в Пенсионный фонд отчисляется 2700 грн. Если из этой суммы вычесть административные расходы, то фактическая пенсия на одного человека составит меньше официально установленного прожиточного минимума. Таким образом, ни у людей, ни у государства нет другого пути, кроме внедрения накопительной системы пенсионного обеспечения. А вот каким он должен быть – это вопрос без ответа.

"В предложенном властями варианте есть куча рисков, превалирующих над преимуществами накопительной системы. К примеру, за годы своего существования гривна обесценилась больше, чем в 20 раз. Следовательно, каким образом будут защищены пенсионные накопления от обесценения? Как накопления будут защищены от инфляции? На данный момент ни один из финансовых инструментов в Украине не обеспечивает доходность на уровне или выше, чем официальная инфляция. Во-вторых, законопроектом предусмотрено, что ставка ЕСВ не возрастет, а накопительная система будет создана за счет перераспределения единого социального взноса. Кроме того, государство будет дополнительно финансировать накопительную систему на паритетных началах с плательщиками. И что мы получаем? Правильно – рост дефицита Пенсионного фонда из-за уменьшения отчислений из ЕСВ в солидарную систему пенсионного обеспечения и дополнительную нагрузку на государственный бюджет", – отметил эксперт.

Виктор Гольдский добавляет, есть третий момент – управление пенсионными накоплениями будет отдано компаниям по управлению активами. Такие компании получают процент за управление деньгами независимо от того, что они показали доход от инвестиций или потери. Поскольку сохранение пенсионных накоплений гарантируется государством, то высокие риски дополнительной нагрузки на бюджет в случае неэффективного управления пенсионными активами.

"Поэтому можно сделать по-другому, а именно – ввести персональные накопительные счета в банках, отчисления на которые производят работодатель и работник вместе. При этом человек может самостоятельно выбирать или передавать эти средства в управление определенной компании по управлению активами или просто оставлять в банке на "пенсионном депозите". Минимальный процент по такому депозиту устанавливается государством, а дальше банки уже конкурируют между собой за привлечение новых клиентов по примеру открытия зарплатных проектов", – отметил Виктор Гольдский.

Украинцы не готовы рисковать и так немногочисленными средствами, откладывая их на гипотетические пенсионные счета

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что украинцы не готовы переходить на накопительную систему. По ряду причин.

"Это и недоверие к государству, государственными финансовым институциями, и – опасения обесценивая средств. Те средств, которые вы положили на свой счет, к примеру, в 2005 году, точно не соотносимы с аналогичной суммой на данный момент. Каким будет механизм защиты накапливаемых средств? Вопрос остается открытым", – считает эксперт.

К тому же, продолжает он, законодательство у нас слишком часто меняется. А сейчас, в состоянии войны, вообще не понятно, что может приключиться с пенсионными накоплениями.

"Инициатива снижения давления на работодателя касательно уплаты ЕСВ – прекрасная, это могло бы дать толчок для создания новых рабочих мест. Но это всё условно. А на счета придется класть реальные деньги. Так что пока инициатива вряд ли ко времени, – делится мнением Сергей Войченко. – Любые законодательные инициативы, которые помогут экономике развиваться, это только позитив. Но украинцы не готовы рисковать и так немногочисленными средствами, откладывая их на гипотетические пенсионные счета. В существующих украинских реалиях накопительная система не будет обеспечивать должного уровня пенсионного обеспечения".

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