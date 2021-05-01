Украина ужесточает условия въезда в страну: кого касаются ограничения

Украина ужесточает условия въезда на территорию государства для людей, прибывших из Республики Индия или находившихся на ее территории. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Въезд в Украину для людей, прибывших из Индии

В сообщении указано, что ограничения вступают в силу с 00 час. 00 мин. 2 мая 2021 года. На период действия карантина запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или людьми, которые находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Исключения возможны для иностранцев или лиц без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, а также другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел. Правда, для таких людей обязательным условием пребывания на территории Украины является самоизоляция или обсервация.

Напомним, новая волна пандемии коронавирусной инфекции серьезно "ударила" по Индии. В стране продолжает активно расти количество новых случаев заболевания, а медицинского оборудования и коек не хватает. Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индию охватил "коронавирусный шторм" и призвал граждан соблюдать меры безопасности, а также проходить вакцинацию. Из-за большого наплыва заболевших в больницах Дели уже нет мест и пациентам отказывают в помощи. Медицинского оборудования и коек не хватает, и люди умирают из-за нехватки кислорода. Врачи признаются, что не могут справиться с таким количеством больных пациентов.

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