Украина ужесточает условия въезда в страну: кого касаются ограничения

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Татьяна Веремеева
Украина ужесточает условия въезда на территорию государства для людей, прибывших
из Республики Индия или находившихся на ее территории. Об этом сообщает пресс-служба
Государственной пограничной службы Украины.
Въезд в Украину для людей, прибывших из Индии
В сообщении указано, что ограничения вступают в силу с 00 час. 00 мин. 2
мая 2021 года. На период действия карантина запрещается пересечение
государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без
гражданства, прибывших из Республики Индия или людьми, которые находились на ее
территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.
Исключения возможны для иностранцев или лиц без гражданства, которые постоянно
или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми
граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и
консульских учреждений, представительств международных организаций,
аккредитованных в Украине, и члены их семей, а также другие категории
иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных
дел. Правда, для таких людей обязательным условием пребывания на территории
Украины является самоизоляция или обсервация.
Напомним, новая волна пандемии коронавирусной инфекции серьезно "ударила" по Индии. В стране продолжает активно расти количество новых случаев заболевания, а медицинского оборудования и коек не хватает. Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индию охватил "коронавирусный шторм" и призвал граждан соблюдать меры безопасности, а также проходить вакцинацию. Из-за большого наплыва заболевших в больницах Дели уже нет мест и пациентам отказывают в помощи. Медицинского оборудования и коек не хватает, и люди умирают из-за нехватки кислорода. Врачи признаются, что не могут справиться с таким количеством больных пациентов.
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