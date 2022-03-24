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Украина уже на пороге экологической катастрофы: в чем причина

Тела без документов сложно идентифицировать

сегодня, 12:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия не обращает внимание на то, что множество трупов российских военных просто лежат на обочинах украинских дорог, в полях, на улицах городов, множество обугленных трупов в технике. Москва не спешит забирать трупы. Тем самым создаются условия для создания в Украине экологической катастрофы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил и. о директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр.

Украина уже на пороге экологической катастрофы: в чем причина

Российская техника. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, Россия до сих пор не создала условия для вывоза убитых солдат.

Анатолий Котляр подчеркивает, уже можно сделать вывод – погибшие российские военные не нужны ни российскому руководству, ни российским гражданам. Россия не реагирует на призывы Украины забрать трупы своих военных. Они разлагаются на украинской земле и могут стать причиной того, что в стране начнется экологическая катастрофа. Трупы, разлагаясь, выделяют вредоносный трупный яд.

Специалист отметил, еще одной проблемой есть то, что погибших без документов спустя некоторое время уже невозможно распознать и идентифицировать. Для того, чтобы трупы российских оккупантов не разлагались было заказано 10 рефрижераторов, но из-за повреждения железнодорожного полотна, они до сих пор не доставлены.

Основную часть трупов российских военных россияне вывозят в Беларусь, откуда уже по ж/д отправляют в РФ.

На сегодняшний день ВСУ уничтожили около 16 тысяч российских военных, но в Кремле отказываются открыто признавать такие потери в войне против Украины.

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