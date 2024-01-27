Украина упрекнули ООН в объятиях с Лавровым и неспособности проверить данные об Ил-76

Секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал Организацию Объединенных Наций, в которой заявили, что не могут проверить информацию об обстоятельствах крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Как передает портал "Комментарии", в эфире Украинского радио чиновник также упрекнул ООН в "объятиях" с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Лавров и Гутерриш. Фото: из открытых источников

На заседании Совбеза заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло подчеркнула, что, по данным россиян, на борту Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных. По данным же украинских властей, на борту могли быть авиаракеты для оккупантов. ООН "не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы", однако "понятно, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и войны", сказала она.

"Это еще раз является подтверждением того, что ООН – это такая странная структура. Они там в объятиях лапают этого Лаврова, я извиняюсь, целуются в десна и при этом не имеют права посетить место, где, на их взгляд, произошла трагедия? Так что же это за ООН? Чем она занимается?" – высказался Алексей Данилов.

Он также упрекнул Красный Крест, который, по его словам, "за час должен был там быть".

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД РФ Сергей Лавров, прибыв в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН (постоянным членом которого до сих пор является страна-агрессор, продвигая там свои лживые меседжи), заявил, что Россия якобы "никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но не о том, как сохранить у власти предводителей киевского режима и потакать их фантазиям". В свою очередь, украинская власть дает понять, что не будет подписывать мирный договор с РФ, если в нем будет идти речь о потере Украиной своих территорий. Почему ООН продолжает быть местом, где Россия попирает международное право, да еще и рядится в миротворческие одежды? При каком раскладе Киев и Москва могут сесть за стол переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



