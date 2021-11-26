Украина требует от Испании немедленной реакции по учебникам с «россйским» Крымом

Посольство Украины в Испании требует от министра образования страны отозвать тираж учебников, где аннексированный Крым обозначен как часть российской территории. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает "Европейская правда".

Крым. Фото: фейсбук Богдан Довгань

Дело в том, что в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства "Edelvives" на карте мира к территории России причислен украинский Крым.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в своем обращении к министру образования озвучил просьбу о том, чтобы реакция была немедленной и безотлагательной, и учебники с вопиющей ошибкой не попали в руки испанских школьников.

Посол также отметил, что позиция Украины состоит в том, что Крым сегодня – это оккупированная Россией украинская территория. Поэтому в дальнейшем министерству образования Испании не следует допускать подобных ошибок и давать разрешение на печать таких учебников.

Также в посольстве Украины обратились ко всем украинцам с призывом остро реагировать на все случаи, когда есть такие нарушения. Важно не только обнародовать в соцсетях, но и обращаться в государственные органы тех стран, где произошли соответствующие нарушения. Дипломаты уверены, что коллективные обращения эффективны. Главное не тратить время, и если есть подобные нарушения, то реагировать нужно оперативно.

Читайте на портале "Комментарии" – в Болгарии считают, что санкции не помогли, они оказались неэффективными, поэтому Крым сегодня – российский. Об этом стали говорить после публичных заявлений президента Болгарии о российской символике в Крыму.





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