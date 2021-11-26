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Украина требует от Испании немедленной реакции по учебникам с «россйским» Крымом

Посольство Украины требует от Испании отозвать учебники с "российским" Крымом

сегодня, 10:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Посольство Украины в Испании требует от министра образования страны отозвать тираж учебников, где аннексированный Крым обозначен как часть российской территории. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает "Европейская правда".

Украина требует от Испании немедленной реакции по учебникам с «россйским» Крымом

Крым. Фото: фейсбук Богдан Довгань

Дело в том, что в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства "Edelvives" на карте мира к территории России причислен украинский Крым.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в своем обращении к министру образования озвучил просьбу о том, чтобы реакция была немедленной и безотлагательной, и учебники с вопиющей ошибкой не попали в руки испанских школьников.

Посол также отметил, что позиция Украины состоит в том, что Крым сегодня – это оккупированная Россией украинская территория. Поэтому в дальнейшем министерству образования Испании не следует допускать подобных ошибок и давать разрешение на печать таких учебников.

Также в посольстве Украины обратились ко всем украинцам с призывом остро реагировать на все случаи, когда есть такие нарушения. Важно не только обнародовать в соцсетях, но и обращаться в государственные органы тех стран, где произошли соответствующие нарушения. Дипломаты уверены, что коллективные обращения эффективны. Главное не тратить время, и если есть подобные нарушения, то реагировать нужно оперативно.

Читайте на портале "Комментарии" – в Болгарии считают, что санкции не помогли, они оказались неэффективными, поэтому Крым сегодня – российский. Об этом стали говорить после публичных заявлений президента Болгарии о российской символике в Крыму.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/26/7315290/
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