Украина таки получит 100 БТР: какое решение принял парламент Болгарии

Парламент Болгарии преодолел вето президента страны и окончательно утвердил решение об отправке в Украину 100 БТР-60. И это несмотря на то, что голосование состоялось в довольно напряженной атмосфере. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bulgarian News Agency".

БТР

Так, некоторые депутаты утверждали, что эти бронетранспортеры крайне нужны Болгарии, а министр обороны Тодор Тагарев должен подать в отставку из-за стремления передать технику Украине. В ответ другие депутаты отмечали, что эта бронетехника стала давно ненужной Болгарии и что передача БТР Украине станет лучшим вкладом в безопасность самой же Болгарии.

В конце концов напряжение в сессионном зале достигло того уровня, когда между проукраински и антукраински настроенными депуататами началась потасовка. Из-за этого председательствующая на заседании вице-спикер парламента была вынуждена объявить небольшой перерыв.

Кроме того, болгарский парламент принял еще одно важное для Украины решение — о передаче переносных зенитно-ракетных комплексов и ракет класса "земля-воздух" различных типов, которые либо неисправны, либо больше не нужны самой Болгарии.

Как отмечается в постановлении, во время очередной инвентаризации арсеналов болгарской армии Министерство обороны должно составить перечень избыточных вооружений и материальных средств и подготовить предложение по их передаче в Украину.

Также парламент обязал Министерство обороны принять меры, чтобы Болгария присоединилась к коалиции стран, оказывающих Украине поддержку в получении истребителей F-16. Но помогать болгары будут лишь участием в совместных тренировках и предоставлением для этого своего воздушного пространства.

Наконец парламент дал согласие на тренировку в Болгарии до четырех украинских пехотных и механизированных подразделений численностью не более 160 человек ежегодно.

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