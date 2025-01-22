Украина строит крупнейшую ветроэлектростанцию в Восточной Европе: детали проекта

В Украине стартует вторая очередь строительства крупнейшей ветроэлектростанции в Восточной Европе – Тилигульской ВЭС. Проект реализуют совместно украинская энергетическая компания ДТЭК и датская Vestas, которая будет поставлять ветротурбины. Инициатива, объявленная в Давосе на международном уровне, станет важным этапом в укреплении энергетической безопасности Украины и переходе к "зеленой" энергетике. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Мировой экономический форум в Давосе. Фото: me.gov.ua

Украина сделала весомый шаг к энергетической независимости и декарбонизации. В рамках второго этапа проекта Тилигульской ветроэлектростанции, реализующего ДТЭК совместно с датской компанией Vestas, будет установлено 64 ветротурбины общей мощностью 384 МВт. Общий бюджет второй очереди составляет 450 миллионов евро. Инициативу поддержали Датское правительство и Экспортно-кредитное агентство.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, проект является мощным сигналом для международных инвесторов, что вкладывать в украинскую экономику можно и нужно уже сегодня.

"Реализация проекта по строительству Тилигульской ветровой электростанции, которая должна стать крупнейшей в Восточной Европе, – весомый шаг на пути Украины к внедрению Национального плана по энергетике и климату, укреплению энергетической безопасности государства и декарбонизации экономики. Также этот проект, поддержанный Датским экспортно-кредитным агентством и правительством Дании. Это мощный сигнал для всех наших партнеров и инвесторов, что вкладывать в проекты восстановления Украины можно и нужно уже сегодня", — отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Уже завершена первая очередь Тилигульской ВЭС, мощность которой 114 МВт, введена в эксплуатацию в 2023 году. После завершения второй очереди общая мощность станции составит 500 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией около 900 тысяч домохозяйств. В то же время, проект будет способствовать уменьшению ежегодных выбросов углекислого газа на 1,7 миллиона тонн, что станет существенным вкладом в борьбу с изменениями климата.

Ожидается, что Тилигульская ВЭС станет знаковым проектом для региона, укрепит энергетическую безопасность страны и вдохновит новые инвестиции в украинскую возобновляемую энергетику.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на состоявшейся в Баку конференции ООН по вопросам климата СОР29 Украина вместе с 30 другими странами мира заявила о намерениях активно развивать атомную энергетику. Ключевой целью является обеспечение энергобезопасности и сокращение выбросов парниковых газов. Среди государств, поддержавших эту инициативу, США, Франция и Великобритания, подтвердившие намерения утроить мощности атомной генерации до 2050 года.