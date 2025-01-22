logo

BTC/USD

104956.00

ETH/USD

3305.23

LTC/USD

116.26

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина строит крупнейшую ветроэлектростанцию в Восточной Европе: детали проекта
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина строит крупнейшую ветроэлектростанцию в Восточной Европе: детали проекта

ДТЭК и Vestas подписали соглашение на 450 млн евро для строительства второй очереди Тилигульской ВЭС в Николаевской области

сегодня, 14:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

В Украине стартует вторая очередь строительства крупнейшей ветроэлектростанции в Восточной Европе – Тилигульской ВЭС. Проект реализуют совместно украинская энергетическая компания ДТЭК и датская Vestas, которая будет поставлять ветротурбины. Инициатива, объявленная в Давосе на международном уровне, станет важным этапом в укреплении энергетической безопасности Украины и переходе к "зеленой" энергетике. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Украина строит крупнейшую ветроэлектростанцию в Восточной Европе: детали проекта

Мировой экономический форум в Давосе. Фото: me.gov.ua

Украина сделала весомый шаг к энергетической независимости и декарбонизации. В рамках второго этапа проекта Тилигульской ветроэлектростанции, реализующего ДТЭК совместно с датской компанией Vestas, будет установлено 64 ветротурбины общей мощностью 384 МВт. Общий бюджет второй очереди составляет 450 миллионов евро. Инициативу поддержали Датское правительство и Экспортно-кредитное агентство.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, проект является мощным сигналом для международных инвесторов, что вкладывать в украинскую экономику можно и нужно уже сегодня.

"Реализация проекта по строительству Тилигульской ветровой электростанции, которая должна стать крупнейшей в Восточной Европе, – весомый шаг на пути Украины к внедрению Национального плана по энергетике и климату, укреплению энергетической безопасности государства и декарбонизации экономики. Также этот проект, поддержанный Датским экспортно-кредитным агентством и правительством Дании. Это мощный сигнал для всех наших партнеров и инвесторов, что вкладывать в проекты восстановления Украины можно и нужно уже сегодня", — отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Уже завершена первая очередь Тилигульской ВЭС, мощность которой 114 МВт, введена в эксплуатацию в 2023 году. После завершения второй очереди общая мощность станции составит 500 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией около 900 тысяч домохозяйств. В то же время, проект будет способствовать уменьшению ежегодных выбросов углекислого газа на 1,7 миллиона тонн, что станет существенным вкладом в борьбу с изменениями климата.

Ожидается, что Тилигульская ВЭС станет знаковым проектом для региона, укрепит энергетическую безопасность страны и вдохновит новые инвестиции в украинскую возобновляемую энергетику.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на состоявшейся в Баку конференции ООН по вопросам климата СОР29 Украина вместе с 30 другими странами мира заявила о намерениях активно развивать атомную энергетику. Ключевой целью является обеспечение энергобезопасности и сокращение выбросов парниковых газов. Среди государств, поддержавших эту инициативу, США, Франция и Великобритания, подтвердившие намерения утроить мощности атомной генерации до 2050 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://me.gov.ua/News/Detail/9b039bd8-3b8e-48da-b541-8004134b0a96?lang=uk-UA&title=DtekTaDanskaVestasOgolosiliProBudivnitstvoIiChergiNaibilshoiVSkhidniivropiVitroelektrostantsii
Теги:

Новости

Все новости