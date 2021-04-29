Украина стала лидером по денежным переводам мигрантов - масштаб проблемы

Украина имеет серьезную проблему — массовую эмиграцию граждан в европейские страны. На этом вопросе еще раз заострила внимание народный депутат Татьяна Острикова на своей странице в Facebook.

Украина заняла первое место по денежным переводам мигрантов. Фото: naspravdi.info

Украина находится на первом месте в Европе по переводам мигрантов. По оценкам Нардеп подчеркивает, чтоПо оценкам НБУ эмигранты перевели в Украину 12 млрд долларов, по оценкам организации KNOMAD — 14 млрд долларов.

Стоит отметить, что эти средства составляют до 10% ВВП нашей страны. То есть переведенные в Украину деньги создают потребительский спрос, рабочие места, генерируют налоги и держат курс гривны.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2020 году в страну вернулись 2 миллиона работников. Правительство планировало удержать этих людей в Украине новыми дешевыми кредитами и рабочими местами на строительстве дорог. Однако, словам организации KNOMAD значительная часть из этого числа снова отправилась за границу на заработки так и не найдя работы на родине. по

Кроме того, в Госстате сообщается, что в Украине средняя численность работников в течение 2020 уменьшилась.

Официального количества работников за рубежом нет. По разным данным и подсчетам государственного института демографии количество колеблется от 2,5 млн до 9 млн человек.

Напомним, что украинские заробитчане имеют право на получение пенсии в Украине. При этом учитывается стаж и сумма зарплаты, которую работники получали за рубежом. При каких условиях можно получить выплату, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, кто в Украине больше зарабатывает. Детали читайте здесь.

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