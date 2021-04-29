Украина стала лидером по денежным переводам мигрантов - масштаб проблемы

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Кириєнко Анна
Украина имеет серьезную проблему — массовую эмиграцию граждан в европейские страны. На этом вопросе еще раз заострила внимание народный депутат Татьяна Острикова на своей странице в Facebook.
Украина заняла первое место по денежным переводам мигрантов. Фото: naspravdi.info
Кроме того, в Госстате сообщается, что в Украине средняя численность работников в течение 2020 уменьшилась.
Официального количества работников за рубежом нет. По разным данным и подсчетам государственного института демографии количество колеблется от 2,5 млн до 9 млн человек.
Напомним, что украинские заробитчане имеют право на получение пенсии в Украине. При этом учитывается стаж и сумма зарплаты, которую работники получали за рубежом. При каких условиях можно получить выплату, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, кто в Украине больше зарабатывает. Детали читайте здесь.
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Новости
Сташинский
29 апреля 2021, 11:18
Нация заробитчан, найманцив, батраков, холопов. Это ответ на вопросы: откуда у украинцев рабская психология? и Где наше достоинство?