Украина резко сближается с Польшей: что значит этот союз – какие выгоды несет

По итогам межправительственных консультаций в Киеве представители Украины и Польши подписали ряд двусторонних документов. Среди прочего – задекларировали экономическое, оборонное, приграничное и прочее сотрудничество. Эксперты оценили для издания "Комментарии" уровень развития украино-польских отношений в последнее время – и их полезность для наших стран.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Польша будет продолжать играть возрастающую роль в нашей экономике, культурных, гуманитарных, оборонных вопросах

Председатель Национального Совета экономического развития, член исполкома г. Бровары Алексей Дорошенко рассуждает так:

"Я отношусь к разряду евроскептиков. И многие, думаю, в последнее время осознали, что мы, возможно, лезем в капкан, когда хотим попасть в Евросоюз. Во-первых, как выяснилось, ряд стран не очень-то хотят нас там видеть. Во-вторых, представьте ситуацию, что, когда мы попадаем в ЕС, а считающиеся его лидерами Германия и Франция начинают нам диктовать некие правила. И даже если они не выгодны для Украины, мы обязаны их выполнять".

Многим странам Восточной Европы, которые вошли в ЕС, это знакомо, отмечает эксперт. И есть даже так называемые "бунтари". Те, кто всегда имеет свою особую позицию.

"В их разряд можно отнести страну, которую мы уважаем, и которая нам очень помогает в противостоянии с РФ – это Польша. И страну, которая, напротив, демонстрирует лояльность к России – это Венгрия. При этом всём именно эти страны-бунтари больше всего получают экономических преимуществ для своих граждан, своего бизнеса. Страны, которые достаточно послушны, несут как раз наибольшие потери. И там видим достаточно большую трудовую миграцию, как и в Украине. Поэтому, – акцентирует Алексей Дорошенко, – вопрос о дальнейшей интеграции в Европу актуален с точки зрения того – как мы это будем делать. Особенно в условиях, когда ЕС переживает явно не лучшие времена. И союзы как теперь их называют – малые (стран, которые входят в ЕС и не входят туда) приобретают всё большую актуальность".

И тот союз, продолжает эксперт, который был актуальным еще до широкомасштабного вторжения россиян (Великобритания-Польша-Украина), стал еще более важным после 24 февраля. Теперь еще и, возможно со странами Балтии, а в перспективе – и Турцией.

"Сейчас между Украиной и Польшей как соседями происходит всё большая интеграция по всем направлениям – это факт. И факт, который радует. Да, мы имеем сложную историю. Об этом нельзя забывать. Но при этом следует понимать, что жить надо не прошлым, а настоящим и будущим. Исходя из этого, мы видим, что Украина и Польша крепят экономические и прочие отношения. Это происходит, прежде всего, на правительственном уровне. Но на уровне, к примеру, региональных властей также важно проводить подобную работу", – считает Алексей Дорошенко.

Так, по его словам, Бровары имеют в побратимах три польских повета (районы). И отношения – очень хорошие. Что помогает и Броварам, и тем украинцам, которые живут в Польше. Потому что, как оказалось, их вопросы гораздо лучше решаются в тех поветах, которые имеют особые отношения с украинскими городами.

"Такая интеграция – очень важна, – уверен эксперт. – Тем более, что одним из наибольших экономических партнеров Украины, кроме целиком ЕС, является Польша. И она будет продолжать играть возрастающую роль в нашей экономике, культурных, гуманитарных, оборонных вопросах. И вполне логично, что мы, наконец, сделали следующий шаг в укреплении связей. Надеюсь, подобные шаги продолжаться, в том числе на уровне сотрудничества местных властей".

По словам эксперта, значительная часть украинцев, которые вынужденно покинули нашу страну и осели в Польше, либо ехали через нее, так или иначе, устанавливают контакты. И эти будут работать, в том числе в экономической сфере.

"Те же самые бизнес-партнеры или украинцы, которые живет в Польше – зачастую люди достаточно активные. Они будут открывать бизнес. И кого они будут, прежде всего, скажем так, "подтаскивать" в Польшу? Украинцев. С точки зрения поставщиков, наемных работников, тех, кто будет предоставлять удаленные услуги – работать с украинцами им проще. И с ментальной точки зрения (не нужно искать долгий подход), и потому что это дешевле", – поясняет Алексей Дорошенко.

Он уверен, что союз будет укрепляться. И если он окажется успешным (а для этого есть все предпосылки, включая желание первых лиц государств и обычных людей), мы увидим его расширение на другие страны.

"Литва, к примеру, когда Великобритания предложила ей стать частью такого альянса, задала разумный вопрос – что мы будем с этого иметь? Простой пример. Украинские экспортные потоки сейчас идут через западную границу. Прежде всего – через Польшу. А дальше нужны мощные порты. И это – Литва. При этом литовский город-порт Клайпеда потерял значительную часть доходов (возможно, 30-40% грузооборота) из-за разрыва отношений с Беларусью и Россией. Соответственно, если мы будем загружать порты Клайпеды – это более чем заинтересует Литву, – подчеркивает Алексей Дорошенко. – И, если вот так пройти по каждой стране потенциального альянса – мы найдем много точек соприкосновения, что, естественно, сделает успешным новый союз и нашу дальнейшую стратегию развития".

Победа Украины в российско-украинской войне изменит центры влияния в ЕС. В этом случае Польша может серьезно потеснить Германию и Францию

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что уровень развития отношений между Украиной и Польшей сегодня находится в историческом переломном моменте.

"Ещё пять лет назад в это было сложно поверить, когда Польша запрещала въезд на свою территорию украинцам с "антипольской" позицией, а отношения между главами государств можно было охарактеризовать как прохладные. В условиях полномасштабной войны России против Украины – именно Польша стала не просто нашим главным европейским союзником по военным, политическим, гуманитарным вопросам. Польское государство и польский народ продемонстрировали безграничную солидарность с украинцами, предоставив дом для нескольких миллионов украинских беженцев, финансовую и военную помощь с первых дней войны", – подчеркивает политолог.

Сегодня, продолжает Анна Малкина, речь идёт о восстановлении доверия между нашими народами. А доверие — самый ценный ресурс для выстраивания не только межличностных отношений, а и экономических, и политических.

"Победа Украины в российско-украинской войне изменит центры влияния в ЕС. В этом случае Польша может серьезно потеснить Германию и Францию. А союзе с Великобританией и странами Балтии ось влияния в Евросоюзе сместится в пользу последних. Преимущества развития украино-польских отношений, основанные на моральном и экономическом капиталах, сложно переоценить", – резюмирует эксперт.

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