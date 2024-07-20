Украина решила отплатить Венгрии за ее пророссийскую позицию: на какой шаг пошел Киев

Венгрия пытается избежать отключений электроэнергии и дефицита топлива после того, как Украина ввела частичный запрет на транзит российской нефти через свою территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Украина и Венгрия. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что таким образом Украина пытается подавить ключевой источник дохода для военной кассы Кремля. Но этот шаг вызывает опасения относительно дефицита поставок в Будапеште, который зависит от импорта российской нефти на 70%, половина из которых приходится на "Лукойл".

"Украинские меры могут создать тяжелую ситуацию", – считает эксперт из венгерского Центра восточных исследований Илона Гизинская.

Она добавила, что венгры могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии всего через несколько недель, если не будет найдено решение.

Журналисты отмечают, запрет происходит в условиях обострения отношений между Киевом и Будапештом. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский критиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным в рамках самопровозглашенной "мирной миссии". Будапешт также настойчиво сдерживает поставки оружия Киеву.

"Любое длительное прекращение поставок заставит региональных нефтепереработчиков использовать свои запасы, сократить их и тем временем искать какого-то дипломатического урегулирования проблемы", – заметил ведущий аналитик сырой нефти разведывательной компании Kpler Виктор Катона.

Теперь Будапешт может вести переговоры об увеличении импорта "Роснефти" или увеличить поставки из Хорватии через трубопровод Adria. Венгрия также может высвободить часть своих чрезвычайных стратегических резервов, которых хватит нефти на 90 дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан сделал заявление о "мирной миссии": анонсировал новые шаги по Украине.



