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Кравцев Сергей
Венгрия пытается избежать отключений электроэнергии и дефицита топлива после того, как Украина ввела частичный запрет на транзит российской нефти через свою территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Украина и Венгрия. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что таким образом Украина пытается подавить ключевой источник дохода для военной кассы Кремля. Но этот шаг вызывает опасения относительно дефицита поставок в Будапеште, который зависит от импорта российской нефти на 70%, половина из которых приходится на "Лукойл".
Она добавила, что венгры могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии всего через несколько недель, если не будет найдено решение.
Журналисты отмечают, запрет происходит в условиях обострения отношений между Киевом и Будапештом. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский критиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным в рамках самопровозглашенной "мирной миссии". Будапешт также настойчиво сдерживает поставки оружия Киеву.
Теперь Будапешт может вести переговоры об увеличении импорта "Роснефти" или увеличить поставки из Хорватии через трубопровод Adria. Венгрия также может высвободить часть своих чрезвычайных стратегических резервов, которых хватит нефти на 90 дней.
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Ігор
сегодня, 16:23
Нічого страшного не станеться. Все йде до загального вирішення - припинення юдейсько-путинського конфлікту. Як і обіцяв Трамп, ще до його приходу. Зе вже перевзувся після зустрічі з Трампом. Тепер для нього головне - мир. Просто Трамп сказав: "Занадто ти, Веселуне, загрався. Досить провокацій. Ціна твого кривавого бізнесу, вже більше 1,5 мільйона людей.". Тепер швидкий Мінськ-3. Ось так. Хотів корумпований знати, як Трамп буде вирішувати - дізнався. Достатньо, щоб той, хто заварив, припинив свою криваву дію. Припинення ж головного, припинить юдейський нацистський радикалізм навколо. Ось так синку, тепер і ти знаєш, як все буде! То просто почекай, не лізь дарма у пекло.