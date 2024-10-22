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Украина потеряла почти четверть населения с начала войны: данные ООН

ООН: Население Украины уменьшилось на 10 миллионов человек за время войны

22 октября 2024, 15:43
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Черновалова Кристина

С начала российского вторжения в Украину количество населения страны сократилось на 10 миллионов человек. Причинами стали массовый выезд украинцев за границу, снижение уровня рождаемости и многочисленные жертвы среди гражданских и военных. Об этом сообщила Флоренс Бауэр, глава восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения.

Украина потеряла почти четверть населения с начала войны: данные ООН

Резкое сокращение населения Украины из-за войны и низкой рождаемости

По словам Бауэра, война сделала и так непростую демографическую ситуацию в Украине еще хуже. Она подчеркнула, что для поддержки стабильного населения необходимо, чтобы на одну женщину в среднем рождалось 2,1 ребенка. Однако сегодня этот показатель составляет примерно одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире.

Регионы, где война продолжается интенсивнее, испытали наибольшее влияние, ведь многие местности почти полностью опустели. Особенно это касается сел, где остались в основном пожилые люди или те, кто не может создать новые семьи. Наибольшую часть сокращения населения составляют 6,7 миллиона украинцев, вынужденных искать убежища за рубежом, в основном в европейских странах.

Кроме того, война принесла значительные человеческие потери, и это тоже сказалось на демографической ситуации. Хотя точные цифры сложно установить, Бауэр предположила, что речь идет о десятках тысяч погибших. Она также добавила, что полноценная перепись населения будет возможна только после завершения войны, поскольку в настоящее время это слишком сложная задача.

Читайте на портале "Комментарии" — Полномасштабная война принесла на украинскую землю не только смерти людей и разрушения, но и настоящий демографический кризис, связанный с миллионами беженцев и резким спадом рождаемости. "Комментарии" решили разобраться, сколько осталось украинцев на территории, не оккупированной страной-захватчиком и какие прогнозы относительно дальнейшей численности населения Украины дают эксперты.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-population-has-fallen-by-10-million-since-russias-invasion-un-says-2024-10-22/
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