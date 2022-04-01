Украина после войны может стать в разы сильнее: почему так произойдет – что нужно делать

Идет второй месяц открытого российского вторжения в Украину. По ужасному поводу, но Украина стала мировым трендом. Как мы можем (должны) использовать ситуацию с максимальным профитом для себя? Чтобы стать после войны в разы сильнее во всех смыслах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украину после войны точно будут восстанавливать всем миром

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко подчеркивает, что уже сейчас идет активная дипломатическая работа в нужном направлении.

"Ее результатом является то, что мы имеем колоссальную политическую поддержку ведущих стран мир. Как следствие – нашу страну, несмотря на войну, экономически удалось удержать. Да, экономика значительно ослаблена, но – не разрушена. Страна продолжает худо-бедно работать, гривна не обвалилась, коллапса не произошло. Инфляция, безусловно, есть, но – далеко не такая, как могла бы быть. Всё потому, что мы имеем максимальную поддержку стран демократического лагеря, цивилизованного мира. К нам приходят сотни миллионов, а то и миллиарды долларов и евро", – акцентирует эксперт.

Происходит и серьезнейшая поддержка вооружением, отмечает он. В конце марта стало известно, что британцы нам передадут дальнобойную ствольную артиллерию, боеприпасы, зенитные орудия. Серьезные поставки оружия идут к нам из США, подключились уже и страны ЕС.

"Еще один важный момент – Украину после войны точно будут восстанавливать всем миром. Об этом уже идут переговоры. В идеале бы сделать так, чтобы страны конкурировали между собой – кто и что лучше восстановит в Украине. Как уже идет своеобразная конкуренция за восстановление практически уничтоженного оккупантами Мариуполя. А потом это всё превратиться в конкретные юридические претензии касательно возмещения материального и морального ущерба. И России со временем придется платить за всё. Это, – уверен Андрей Еременко, – будет еще одно направление работы, где Украина должна стать лидером, а ведущие юридические фирмы мира – конкурировать за возможность представлять наши интересны в международных судах".

Эксперт резюмирует:

"Украина стала символом стойкости, мужества, свободы, истинных демократических ценностей. Именно поэтому мы уже получаем так много помощи. И всё это будет только расти после нашей неминуемой победы. Как будет расти и наш вес в мире. В его переформатировании. В создании новой – работающей – системы безопасности. Уверен, что именно Украине будет здесь отведена ключевая роль".

Нам следует делать ставку на усиление мягкой силы Украины

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев подчеркивает, что Украина добыла уже много, благодаря героизму ВСУ и всего народа, защищаясь от российской неспровоцированной агрессии.

"Но, чтобы закрепить свои позиции, закрепить место в мире после войны (которая рано или поздно завершится), нам следует делать ставку на усиление мягкой силы Украины. Речь о том, чтобы мы стали глобальным явлением, которое присутствует и влияет на основные страны. В том числе те, которые пока не являются нашими партнерами", – поясняет социолог.

По его словам, кое-что в этом направлении уже делается. В том числе с помощью Украинского института.

"Но если мы хотим достичь успеха в закреплении позитивного имиджа Украины, в укреплении отношений с теми странами, которые поддерживают нас сегодня и теми, которые пока дистанциируются, соблюдают нейтралитет (те же Китай, Индия), то мы должны реагировать не эмоционально, а рационально. А именно – по-бухгалтерски вычислять балансы интересов всех стран, находить точки соприкосновения – и аккуратно, но эффективно воздействовать на эти точки, разворачивая ситуацию в пользу Украины. Чтобы даже страны, которые сомневаются, с кем им сотрудничать, делали выборы в пользу Украины. Это непростая, но крайне важная работа, – уверен Павел Федорченко-Кутуев. – И она должна делаться систематически, методически, квалифицированно. С привлечением сил научного сообщества Украины".

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