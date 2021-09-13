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Украина получит от Международного банка реконструкции и развития 400 млн долларов: на что потратят эти средства

Планируется реализовать два важных проекта

сегодня, 18:00
Автор:

Козлова Альбіна

Премьер-министр Украины и вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии заключили два важных соглашения для нашего государства. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Украина получит от Международного банка реконструкции и развития 400 млн долларов: на что потратят эти средства

На эти деньги планируют реализовать два проекта, фото из открытых источников

В рамках соглашений Украина получит от Международного банка 411 миллионов долларов США. Как сообщил премьер, эти средства пойдут на следующие направления: реформирование высшего образования и укрепления энергосистемы.

Известно, что на образование в рамках соглашение о займе будет направлено 200 миллионов долларов. За эти средства планируют реализовать проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов".

Согласно договору гарантии Украина получит 211 миллионов гривен на выполнение программы "Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО "Укргидроэнерго". Сообщается, что такие системы будут способствовать интеграции Украины в европейскую энергосеть ENTSO-E.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти проекты критически важные для государства.

Отметим, что проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" предусматривает, что будут модернизировать Автоматизированную систему управления высшим образованием, а также будет создан Национальный опрос студентов, будет внедрена Единая информационная система финансирования исследований вузов, где будет действовать конкурс. Такие меры должны способствовать прозрачности в сфере высшего образования.

Кроме того, проект призван модернизировать учреждения и их научно-исследовательские лаборатории, улучшить методы дистанционного обучения.

В рамках программы по установке гибридных систем планируется разместить и запустить 197 МВт литий-ионные системы накопления энергии, что будут помогать регулировать частоту и мощность станций ЗАО "Укргидроэнерго". Также установят 63,9 МВт солнечные фотоэлектрические станции.

Как сообщал портал "Комментарии", Шмыгаль рассказал, как собирается выполнять задание президента — возвращать работников.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/u-prisutnosti-premyer-ministra-pidpisano-dvi-ugodi-mizh-ukrayinoyu-ta-mizhnarodnim-bankom-rekonstrukciyi-ta-rozvitku
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