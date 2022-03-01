Украина получила отказ объявить наше небо бесполетной зоной: почему США и НАТО против

Украина из-за российской агрессии просит США и НАТО объявить наше небо бесполетной зоной. Однако те отказываются. Что бы нам дало, если бы украинское небо, действительно, признали бесполетной зоной? Почему на это не идут, ведь Россия доминирует в воздухе и уничтожает украинские города, украинских граждан? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

НАТО не хочет рисковать своими гражданами, поскольку от непрогнозируемого Кремля можно ожидать всего, что угодно

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко поясняет:

"Вопрос закрытого неба со стороны НАТО – это закрытие боевыми средствами Альянса с территории стран НАТО неба над Украиной. Де факто, натовские ракеты будут сбивать российскую технику в украинском небе. Альянс не готов к такому шагу, поскольку боится, что это будет воспринято как начало войны с Россией. Как бы Североатлантический альянс ни относился к нам, он не хочет рисковать своими гражданами, поскольку от непрогнозируемого Кремля можно ожидать всего что угодно".

По мнению эксперта, Украина раз за разом должна поднимать вопрос о закрытом небе.

"Во-первых, даже, если небо и не закроют, то окажут гораздо большую помощь, в том числе и средствами противовоздушной обороны. Во-вторых, мы должны акцентировать внимание на нарушении правил войны со стороны Российской Федерации. Убийство гражданских, разрушение социальной инфраструктуры с воздуха, применение запрещенного оружия – это влияние на общественность. А общественное мнение важно для решений, которые принимают западные страны. Третье – это заявить, что страны НАТО прикрывают коридоры поставки западной помощи в Украину, особенно гуманитарной помощи. Речь идет о прикрытии части моря для прохода в порты, контролируемые Украиной. И переходы на западных границах – для передвижения беженцев и грузов", – отмечает Богдан Петренко.

Путину не дают начать "великую войну", которую он хотел бы получить

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля подчеркивают, что представители Белого дома и лично генсек НАТО Столтенберг признались: они не соглашаются закрыть небо над Украиной, потому что не хотят быть втянутыми в Третью мировую войну.

"Закрытое небо означает, что натовские, в том числе американские, самолеты и средства ПВО, ПРО будут сбивать российские самолеты и ракеты, которые летят над Украиной. А Путин очень хотел бы именно такой сценарий. Чтобы можно было заявить россиянам: мол, смотрите, мои опасения, что НАТО пытается напасть на РФ – подтвердились. И теперь Россия воюют не с Украиной, а со всем Западом, США, НАТО. Но ему не дают такой возможности. И пока НАТО прямо не участвует в каких-либо действиях на украинской земле, война выгядит вовсе не так величественно, как хотел бы Путин. Скорее – наоборот. Это не эпическая война с Западом, а нападение на Украину. Так что Путину не дают "великую войну", которую он хотел бы получить", – поясняет эксперт.

К сожалению, продолжает он, украинский народ в данной ситуации фактически приносится в жертву – ради разворота России вспять от идеи возвышения. Это ужасно, но такова реальность.

"При этом Запад достаточно серьезно поддерживает Украину, – акцентирует Владимир Воля. – И военными поставками, и на дипломатическом уровне, и экономическими санкциями против РФ (в том числе – закрытием для нее своего воздушного пространства, части портов, конфискацией имущества и так далее). Так что, на самом деле, Запад не остался в стороне от этого конфликта. И делает всё, чтобы Китай и другие государства тоже подключались к санкциям. Но прямая конфронтация была бы выгодна именно Путину. Потому ее ему и не дарят".

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