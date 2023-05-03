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Украина поднялась на 27 позиций в новом рейтинге свободы печати

"Репортеры без границ" обнародовали новый рейтинг World Press Freedom Index 2023 года.

сегодня, 14:55
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Автор:

Slava Kot

Украина улучшила свои позиции в рейтинге свободы печати на 27 пунктов по сравнению с прошлогодним результатом. В недавно опубликованном World Press Freedom Index 2023 Украина занимает 79-ю позицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование "Репортеров без границ".

Украина поднялась на 27 позиций в новом рейтинге свободы печати

"Репортеры без границ" обнародовали новый рейтинг свободы печати. Фото из открытых источников

"Репортеры без границ" — международная неправительственная организация, поддерживающая и контролирующая свободу печати во всем мире. Ее штаб-квартира находится в Париже. С 2002 года организация публикует Всемирный индекс свободы печати, с помощью которого оценивает 180 стран. Его результаты базируются на ответах опросов, отправленных людям во всем мире: журналистам, медиаработникам, юристам, ученым и правозащитникам.


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3 мая организация "Репортеры без границ" опубликовала новый отчет. По сравнению с прошлым годом Украина во Всемирном индексе свободы прессы поднялась на 27 позиций со 106-го на 79-е.

"Война, начатая Россией 24 февраля 2022 года, ставит под угрозу выживание украинских СМИ. В этой "информационной войне" Украина стоит на передовой опоре экспансии кремлевской пропагандистской системы", — пишут "Репортеры без границ".

Самые высокие позиции в мировом индексе свободы печати в 2023 году заняли Норвегия, Ирландия, Дания, Швеция и Финляндия.

Украина поднялась на 27 позиций в новом рейтинге свободы печати - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге сильнейших армий Европы. Украинские военные силы очутились среди лидеров на европейском континенте. Согласно исследованию, только три страны Европы имеют лучшую армию, чем Украина.

Также "Комментарии" писали о рейтинге одобрения глобального лидерства Соединенных Штатов, Китая и Российской Федерации.



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Источник: https://rsf.org/en/index?year=2023
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 15:13

Свобода преси - це про "єдині помиї" від кварталу-95? Коли все, що не квартальське заборонено, то всі, хто залишився в телевізорі, почувають себе дуже вільно. Якщо все правильно читають, по сценарію.


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