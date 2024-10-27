Украина перешла на зимнее время: как проверить, который сейчас час

В ночь с 26 на 27 октября украинцы перевели стрелки часов в час назад, официально перейдя на зимнее время. Переход состоялся в 4 часа утра, когда часы нужно было перевести на три часа. Благодаря этому сутки стали на один час длиннее, и украинцы получили больше времени для отдыха.

Украина перешла на зимнее время: что нужно знать: что нужно знать

Большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны, ноутбуки и смарт-часы автоматически изменили время. Впрочем, владельцам механических часов пришлось настроить их вручную.

Сменять время в Украине начали еще с 1981 года, когда это было инициировано для экономии энергии. Однако вопрос отмены такого перевода уже давно обсуждается на разных уровнях. В июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект №4201, предусматривающий отказ от перехода на летнее время. Если закон вступит в силу, Украина останется в зимнее время в течение всего года, что означает отсутствие перевода часов.

Автором этого законопроекта является спикер парламента Руслан Стефанчук. По его словам, фиксация времени по единственному киевскому поясу UTC 2 поможет избежать ежегодной путаницы со сменой часов. Однако для окончательного принятия закона его должен подписать президент, а это пока не произошло, хотя документ был направлен на подпись еще в августе.

Некоторые СМИ сообщают, что президент может не подписать этот закон вообще. Если этого не произойдет, очередной перевод часов будет ждать украинцев уже 30 марта 2025 года, когда время придется снова перевести на час вперед.

Если вы сомневаетесь в точности времени после перехода, можно воспользоваться онлайн-сервисами, например Dayspedia, или просто найти информацию через поиск в Google по запросу "который час в Украине".