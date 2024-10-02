Украина перенимает опыт Финляндии в мониторинге качества воздуха

Украинская делегация от Минсреды находится в Хельсинки, где изучает финский опыт в мониторинге качества атмосферного воздуха. Целью визита является внедрение в Украине европейских стандартов согласно директивам 2008/50/ЕС и 2004/107/ЕС. Об этом сообщает Правительственный портал.



Загрязнение воздуха. Фото: delfi

Заместитель Министра защиты окружающей среды Украины Виктория Киреева отметила, что Финляндия является надежным партнером по развитию украинской системы экологического мониторинга. Уже начаты пилотные проекты, в частности, установка фиксированного пункта наблюдений в Киевской области, который будет отвечать требованиям европейских стандартов. Это позволит информировать население о качестве воздуха на основе данных, соответствующих директивам ЕС.

Во время визита украинские специалисты ознакомились с работой Финского метеорологического института и узнали методы контроля качества воздуха, размещение пунктов наблюдения и использование спутниковых данных для моделирования. Кроме того, финские специалисты рассказали о роли химических лабораторий и национальной референс-лаборатории в финской системе мониторинга, а также о функциях Министерства окружающей среды Финляндии в этой сфере.

Визит организован в рамках технической помощи ЕС TAIEX и является продолжением экспертной миссии, проходившей в октябре 2023 года.

Напомним, Украина делает важный шаг в направлении улучшения экологической ситуации и внедрения инновационных решений для мониторинга качества воздуха благодаря сотрудничеству с Италией. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и посол Итальянской Республики Карл Формоза обсудили возможности партнерства между двумя странами в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата.

