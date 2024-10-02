logo

BTC/USD

61367.30

ETH/USD

2451.10

LTC/USD

63.76

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина перенимает опыт Финляндии в мониторинге качества воздуха
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина перенимает опыт Финляндии в мониторинге качества воздуха

Украинские представители уже посетили Финский метеорологический институт

сегодня, 16:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Украинская делегация от Минсреды находится в Хельсинки, где изучает финский опыт в мониторинге качества атмосферного воздуха. Целью визита является внедрение в Украине европейских стандартов согласно директивам 2008/50/ЕС и 2004/107/ЕС. Об этом сообщает Правительственный портал.

Украина перенимает опыт Финляндии в мониторинге качества воздуха

Загрязнение воздуха. Фото: delfi

Заместитель Министра защиты окружающей среды Украины Виктория Киреева отметила, что Финляндия является надежным партнером по развитию украинской системы экологического мониторинга. Уже начаты пилотные проекты, в частности, установка фиксированного пункта наблюдений в Киевской области, который будет отвечать требованиям европейских стандартов. Это позволит информировать население о качестве воздуха на основе данных, соответствующих директивам ЕС.

Во время визита украинские специалисты ознакомились с работой Финского метеорологического института и узнали методы контроля качества воздуха, размещение пунктов наблюдения и использование спутниковых данных для моделирования. Кроме того, финские специалисты рассказали о роли химических лабораторий и национальной референс-лаборатории в финской системе мониторинга, а также о функциях Министерства окружающей среды Финляндии в этой сфере.

Визит организован в рамках технической помощи ЕС TAIEX и является продолжением экспертной миссии, проходившей в октябре 2023 года.

Напомним, Украина делает важный шаг в направлении улучшения экологической ситуации и внедрения инновационных решений для мониторинга качества воздуха благодаря сотрудничеству с Италией. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и посол Итальянской Республики Карл Формоза обсудили возможности партнерства между двумя странами в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-vyvchaie-dosvid-finliandii-u-sferi-monitorynhu-iakosti-povitria
Теги:

Новости

Все новости