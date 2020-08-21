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Украина отменяет безвиз с Беларусью

Пограничники уверяют, что новый порядок выезда в Беларусь улучшит защиту украинцев

сегодня, 15:07
Автор:

Елена Волкова

С 1 сентября Украина приостанавливает безвизовый режим с Беларусью. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление, сообщили в Госпогранслужбе. 

Украина отменяет безвиз с Беларусью

Пограничники объясняют: новый порядок выезда в соседнее государство улучшит защиту украинцев. Кроме того, говорят стражи границы, при утере за границей внутреннего паспорта, по которому сейчас осуществляется въезд, идентификация человека была весьма трудным и длительным процессом. По загранке же прохождение контроля будет проще и быстрее.

Напомним, в Госпогранслужбе рассказали о ситуации на украино-белорусской границе по состоянию на сегодня, 21 августа. Как сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, скопления военной техники они не наблюдают. Но, несмотря на это, все равно решили усилить охрану этого участка. По словам Демченко, ситуация в Беларуси весьма неспокойная, и когда там начались беспорядки, пограничники начали работать в усиленном режиме. Даже при худшем сценарии - начале гражданской войны в Беларуси и эскалации конфликта - наша граница, говорят в ГПСУ, под замком: с дополнительными ресурсами и силами.


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