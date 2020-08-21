Усиление на границе с Беларусью: украинские пограничники рассказали, есть ли скопление военной техники

В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на украино-белорусской границе по состоянию на сегодня, 21 августа. Как сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, скопления военной техники они не наблюдают, но, несмотря на это, все равно решили усилить охрану этого участка. Об этом пишет “РБК-Украина”.

По словам Демченко, ситуация в Беларуси весьма неспокойная, и когда там начались беспорядки, пограничники начали работать в усиленном режиме. Даже при худшем сценарии - начале гражданской войны в Беларуси и эскалации конфликта - наша граница, говорят в ГПСУ, под замком: с дополнительными ресурсами и силами.

Как ранее сообщали “Комментарии”, глава Бундестага Вольфганг Шойбле заявил о том, что новоизбранный белорусский президент Александр Лукашенко должен отказаться от применения жестких физических мер во время мирных протестов. Шойбле убежден: власти Лукашенко больше не будет. По его словам, когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия. Тем временем Лукашенко также сделал заявление, потребовав, чтобы Запад не проплачивал митинги в его стране и обещал “принять меры” в отношении протестующих.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!