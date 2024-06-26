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Украина отдала России митрополита УПЦ МП: просил лично Кирилл

Включение в список на обмен митрополита УПЦ МП было частью договоренностей в рамках большого обмена пленными, который состоялся вчера

26 июня 2024, 16:27
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Кравцев Сергей
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В рамках вчерашнего обмена пленными Украина передала российской стороне митрополита УПЦ МП Ионафана, осужденного за оправдание российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC", со ссылкой на официального представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

Украина отдала России митрополита УПЦ МП: просил лично Кирилл

Украина отдала РФ одного из священников УПЦ МП. Фото: из открытых источников

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что Ионофан еще 10 апреля согласился пойти на обмен. 

Об освобождении Ионофана сообщала также Русская православная церковь. По ее данным, этот человек был освобожден 22 июня "по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров".

В еще одном сообщении РПЦ также сказано, что Кирилл встретился с Ионафаном и наградил его церковным орденом Сергия Радонежского I степени. Хотя о самом одрене в РПЦ сообщили еще в конце января 2024 года, это был подарок Ионафану на день рождения.

На видео Кирилл говорит Ионафану: "Вы живы, здоровы, глаза такие же как 20 лет назад. Но сразу видно, что пребывание в плену, не только духовном, но и физическом, свой отпечаток накладывает".

Отметим, в августе прошлого года городской суд Винницы признал митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (епархия УПЦ МП) виновным в публичном оправдании российской агрессии и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации СБУ, клирик распространял среди верующих пропагандистские листовки с призывами к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Также СБУ утверждает, что Ионафан на одном из сайтов РПЦ "размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений".

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