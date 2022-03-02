Украина один на один с агрессором: как США могли бы положить конец войне

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным посланием к Конгрессу о положении страны. Естественно, немало говорил о российском вторжении в Украину. Как охарактеризуете основные тезисы? Могли ли (могут ли) Штаты действовать более жестко? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Если бы перед началом конфликта США ввели ограниченный контингент в Украину войск НАТО или американских войск – никакой бы войны не было

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев поясняет:

"Несколько дней назад в одном из интервью Байден проговорился, что в ультиматуме, переданном Путиным в декабре США, была опция – если условия в целом не будут приняты, то он решит "вопрос Украины" военным путем. Отсюда и пошли все предупреждения разведки о грядущем вторжении, которое, в итоге, и произошло. Естественно, это вызвало шквал критики не только со стороны республиканцев, но и со стороны части демократов. Поэтому, учитывая внутреннюю повестку дня в США (а она является для Байдена абсолютно негативной, что показывают все последние рейтинги, пробивающие очередное дно), его вчерашняя речь была посвящена не США, а российско-украинской войне. Он, по-моему, 18 раз произнес слово "Путин" и 12 раз – "Украина". В сухом остатке – новые санкции, помощь оружием, но не прямая военная защита".

Руслан Бизяев напоминает, что и Байден, и премьер-министр Великобритании Джонсон однозначно заявили, что не будут закрывать небо над Украиной. То есть, там продолжит хозяйничать российская авиация, а на наши города – падать сброшенные ей бомбы и запущенные ракеты, которые могли бы быть сбиты силами НАТО.

"Руководство США четко дало понять, что не намерено предпринимать действия, которые, по мнению американской администрации, могут привести к Третьей мировой войне. Мол, мы задушим Путина санкциями, оставляя дипломатический коридор для переговоров", – отмечает эксперт.

По его мнению, 1 млрд долларов, который обещают выделить Украине – капля в море, по сравнению с 2,3 трлн долларов, которые только по официальным данным США потратили на 20 лет кампании в Афганистане. Даже если разбить по годам – нам дают куда меньше… Как и в смысле вооружений.

"Да, к нам идут с Запада оружие, боеприпасы, но явно не в том количестве, как необходимо. Практически не поставляется военная техника, так необходимая. Так что – спасибо, конечно, за поддержку. Но нужно что-то куда более действенное. То, что называется блок НАТО. Что мог бы сделать Байден или руководство Альянса? Перед началом конфликта – ввести ограниченный контингент в Украину. Войск НАТО или американских войск. И никакой бы войны не было! А что они делали? Эвакуировались. Вызывая дополнительную панику в Украине и будто подстегивая Путина", – подчеркивает Руслан Бизяев.

Он уверен, что нужна не только военная, но и гуманитарная повестка дня, экономическая. И однозначная позиция Байдена – не просто укреплять границы НАТО, а четко показать, что если идет грубейшее нарушение международного права (а именно это Россия творит в Украине), то Альянс в целом и США в частности будут реагировать всеми возможными путями.

"Ведь была та же Югославия, когда Запад посчитал, что идет гуманитарная катастрофа – и вмешался. Были две кампании в Ираке. Были и прочие кампании, когда блок НАТО, вне пределах своего блока, действовал не только громкими заявлениями. Если натовцы сглотнут то, что сейчас происходит в Украине, то можно считать, что НАТО – нет", – предупреждает Руслан Бизяев.

У американцев – безграничные возможности для более жесткого реагирования на агрессию России

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что Байден пытается создать видимость, что делает достаточно для поддержки Украины в войне с Россией, максимально пытаясь избежать прямого участия США в боевых действиях.

"У американцев – безграничные возможности для более жесткого реагирования на агрессию России. Нужно действовать так, как американцы вели себя в Кувейте, который освободили от оккупации Ирака в 1991. Поддержка с воздуха и нанесение ракетно-бомбовых ударов ВВС США с баз в Германии и других стран НАТО по колоннам российских военных, по их артиллерийским расчетам и скоплениям живой силы, помогло бы украинской армии быстро изгнать оккупантов, не допустить новых смертей среди гражданских, новых разрушений", – уверен эксперт.

По его мнению, угроза прямого участия США и НАТО в войне на стороне Украины повергло бы в шок российское общество и окружение Путина, привело бы к панике, коллапсу политической и экономической системы РФ.

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