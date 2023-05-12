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Украина одержала победу на аграрном фронте: о чем идет речь

Украинское зерно снова будут ввозить в одну из европейских стран

сегодня, 18:08
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Автор:

Константин Куликов

Украина празднует победу на зерновом фронте – Молдова согласилась снять ограничения на ввоз украинского зерна. В ходе переговоров с представителями Кабмина Молдова не хотела уступать, но изменила свое мнение под влиянием аргументов министра аграрной политики Николая Сольского. Об этом сообщают "Комментарии".

Украина одержала победу на аграрном фронте: о чем идет речь

Украина одержала новую победу

“Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевой результат”, – объяснил позицию соседней страны министр сельского хозяйства Республики Молдова Владимир Боля.


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Напротив, зеркальные ограничения Украины сильно ударили бы по аграрному сектору Молдовы, который также зависит от украинского рынка.

Напомним, что этому заявлению молдавского министра предшествовала его встреча с Николаем Сольским и его заявление о несогласии с позицией страны-соседки Украины. Свое видение проблемы украинский министр отстоял во время рабочего визита в Кишинев.

“Министр отправился в Молдову после заявлений молдавской стороны о намерении временно принять меры по импорту зерновых и масличных культур из Украины, как это ранее сделали некоторые страны ЕС. Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова”, — говорится в сообщении Минагрополитики по этому поводу.

Напомним, что запрет на экспорт украинской агропродукции ранее ввел ряд стран Европейского союза. Это произошло после крайне неудачных переговоров с западными партнерами с участием главы правительства Украины Дениса Шмыгаля.

К сожалению, по данным СМИ, из-за бездействия Дениса Шмыгаля в переговорах с соседями Украины, запретившими экспорт украинской агропродукции на свои рынки, перспективы отечественного агросектора поставлены под вопрос. Кроме того, все последующие решения по агрополитике ЕС в отношении Украины принимаются без участия нашего государства, а замена национальных решений о запрете импорта и ограниченном транзите решением на уровне ЕС только усугубляет ситуацию для украинских фермеров.



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