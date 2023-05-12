Украина одержала победу на аграрном фронте: о чем идет речь

Украина празднует победу на зерновом фронте – Молдова согласилась снять ограничения на ввоз украинского зерна. В ходе переговоров с представителями Кабмина Молдова не хотела уступать, но изменила свое мнение под влиянием аргументов министра аграрной политики Николая Сольского. Об этом сообщают "Комментарии".

Украина одержала новую победу

“Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевой результат”, – объяснил позицию соседней страны министр сельского хозяйства Республики Молдова Владимир Боля.

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Напротив, зеркальные ограничения Украины сильно ударили бы по аграрному сектору Молдовы, который также зависит от украинского рынка.

Напомним, что этому заявлению молдавского министра предшествовала его встреча с Николаем Сольским и его заявление о несогласии с позицией страны-соседки Украины. Свое видение проблемы украинский министр отстоял во время рабочего визита в Кишинев.

“Министр отправился в Молдову после заявлений молдавской стороны о намерении временно принять меры по импорту зерновых и масличных культур из Украины, как это ранее сделали некоторые страны ЕС. Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова”, — говорится в сообщении Минагрополитики по этому поводу.

Напомним, что запрет на экспорт украинской агропродукции ранее ввел ряд стран Европейского союза. Это произошло после крайне неудачных переговоров с западными партнерами с участием главы правительства Украины Дениса Шмыгаля.



К сожалению, по данным СМИ, из-за бездействия Дениса Шмыгаля в переговорах с соседями Украины, запретившими экспорт украинской агропродукции на свои рынки, перспективы отечественного агросектора поставлены под вопрос. Кроме того, все последующие решения по агрополитике ЕС в отношении Украины принимаются без участия нашего государства, а замена национальных решений о запрете импорта и ограниченном транзите решением на уровне ЕС только усугубляет ситуацию для украинских фермеров.

