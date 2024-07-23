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Украина обсуждает возможность возвращения сбежавших уклонистов: какая страна может помочь

Украина обсуждает с Молдовой возможность возвращения сбежавших туда уклонистов

сегодня, 12:55
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Кравцев Сергей

Киев обсуждает с официальным Кишиневом возвращение домой украинских уклонистов, уехавших из страны незаконно и остающихся в Молдове. Некоторое количество таких беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал посол Украины в Молдове Марк Шевченко, сообщает "Newsmaker".

Украина обсуждает возможность возвращения сбежавших уклонистов: какая страна может помочь

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом о возвращении украинцев призывного возраста, бежавших в Молдову.

По словам посла, определенное количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получают в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда". Их не задерживают, поэтому они, вероятно, либо остаются на территории Молдовы, либо уезжают в другие страны. Точной статистики о количестве таких людей нет.

"Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что, если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку — что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", — отметил Шевченко. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в начале июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что уклонисты будут сталкиваться с ограничениями в предоставлении административных услуг. По его словам, под ограничения могут попасть "сотни, если не тысячи" услуг.

Во время интервью Эмме Антонюк министр юстиции Денис Малюська рассказал, что при получении административных услуг государство может потребовать у военнообязанных документы, в том числе и военный билет.

По его словам, это "нормальный, правильный, естественный процесс", который будет "появляться все чаще". Таким образом, уклонисты могут столкнуться с некоторыми проблемами во время их получения.

Также издание "Комментарии" сообщало – социологи выяснили, что 46% опрошенных украинцев считает, что не стыдно сейчас быть уклонистом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу издания "Зеркало недели".




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