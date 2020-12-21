Украина не закрывает границы с Великобританией - властям жаль украинскую элиту

Украина пока не будет закрывать границы с Объединенным Королевством Великобритании. Об этом сообщает глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Несмотря на то, что это расходится с общеевропейским течение, но по словам чиновника, многие представители потомков украинской элиты имеют на Туманном Альбионе дома и семьи, кроме того, их дети там учатся. Поэтому украинская власть и не хочет лишать эту категорию украинцев возможности приехать на родину на рождественские праздники из закрытой тотальный карантин страны из-за неизученного мутировавшего штампа коронавируса.

Также представитель Министерства подчеркнул, что все время ведомство будет исследовать ситуацию с распространением вируса, и в случае крайней необходимости изменит решение.





Ранее "Комментарии" писали о том, что Великобритания заявила о появлении нового штамма мутировавшего коронавируса "VUI — 202012/01", который передается гораздо легче, чем его предшественники. Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский объяснил, есть ли причины для того, чтобы переживать или бояться.

Кроме того, портал писал о том, что некоторые из украинских пациентов уже успел подцепить новый штамм коронавируса, распространившийся из Великобритании. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил врач-инфекционист Виктор Петров. Убедиться в соответствии штамма вируса врач смог благодаря наличию специальной медицинской страховки, которую имеют граждане стран-членов Европейского Союза. По словам инфекциониста, случаи болезни с новым видом коронавируса зафиксированы на Закарпатье.





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