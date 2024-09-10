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Украина не в приоритете: стало известно, кому Венгрия решила помочь за счет Фонда мира

Сийярто сообщил, что Венгрия передаст 14 млн евро из Фонда мира на оборону Чада, а не Украины

сегодня, 11:50
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Кравцев Сергей

Будапешт намерен передать свою долю средств из Европейского фонда мира для поддержки обороны африканской страны Чад, вместо того, чтобы оказать помощь Украине и поставлять ей оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Украина не в приоритете: стало известно, кому Венгрия решила помочь за счет Фонда мира

Венгрия. Фото: из открытых источников

"Мы решили использовать эти 14 млн евро для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада", — заявил министр.

Петер Сийярто отметил, что такое предложение обсудят 26 сентября на совете постоянных представителей стран Европейского Союза.

"Венгерское предложение было включено в повестку дня заседания Комитета послов ЕС, которое запланировано на 26 сентября, и мы надеемся, что это предложение будет принято", — добавил топ-дипломат.

В СМИ ранее появилась информация, что во время двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби Венгрия подписала несколько соглашений, а именно в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. объявила о подписании нового соглашения, которое будет гарантировать непрерывную поставку российской нефти через трубопровод, проходящий через территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, соглашение предусматривает, что Mol, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, с 9 сентября берет на себя ответственность за транспортировку нефти с белорусско-украинской границы. Раньше эту функцию выполняла российская сторона.

Исполнительный вице-президент Mol по переработке Габриэль Сабо отметил, что новые договоренности гарантируют надежное решение для транспортировки нефти через трубопровод "Дружба".




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