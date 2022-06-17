Украина не примет Евровидение-2023

Европейский языковой союз принял решение, что Украина не сможет принять самый престижный европейский конкурс "Евровидение" в 2023 году. Организаторы связались с Великобританией с предложением, чтобы провести конкурс там, поскольку представитель от этой страны получил серебро конкурса, следовательно, Великобритания имеет полное право принимать конкурс у себя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на EBU.

Евровидение. Фото: из открытых источников

Отмечается, что EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине.

В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве.

При этом в EBU отметили, что хотели бы, чтобы победа Украины отразилась на конкурсе следующего года: "Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами".

Напомним, 14 мая группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении. 10 июня Кабинет министров создал организационный комитет по проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение".

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