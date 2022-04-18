Украина не откажется от востока: что значит заявление Зеленского – как реагирует мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил CNN, что Украина не желает отказываться от территории в восточной части страны, чтобы положить конец войне с Россией. Он также утверждает, что с трудом верит в благонадежность "некоторых стран или некоторых лидеров" после эскалации войны в Украине. Как оцениваете данные заявления? Как мужественное сопротивление Украины российской агрессии меняет и нас, и весь мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Разрушенный дом. Фото: Минобороны Украины

Зеленский обжегся об Лукашенко, который сначала клялся, что не будет участвовать в войне, а потом с территории РБ началось наступление на Киев

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

"Территориальная целостность и суверенитет всегда были приоритетом для Зеленского в переговорах по Донбассу с Россией. Даже после начала полномасштабной войны и нового переговорного трека – вопрос об отказе от Донбасса или Крыма украинской стороной не обсуждался. Не пойдет Киева и на признание фейковых "Л/ДНР", в том числе прекрасно понимая, что этим аппетиты Путина не ограничатся. Понимает Зеленский и то, что это – экзистенциальная война, от исхода которой будет зависеть не просто принадлежность отдельных территорий, а судьба всей украинской нации и государства".

В то же время, отмечает эксперт, пока еще есть ряд вопросов, которые Киев готов обсуждать с Москвой. Например, отказ нашей страны от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности, а также некоторые вопросы гуманитарной политики и т.д. Но с каждым военным преступлением РФ, с каждым новым актом терроризма, окно переговорных возможностей становится уже, о чём тоже говорит Зеленский.

"В контексте слабой веры Зеленского в благонадежность некоторых стран или лидеров… Президент всегда был скептичен к обещаниям других политиков. Он всегда настаивал на четкости в формулировках. Если обсуждается вопрос вступления Украины в НАТО, то скажите четкую дату и четкие требования, которые мы должны выполнить. Если речь идет о нападении России, то примите превентивные санкции и дайте оружие, а не просто рассказывайте, что РФ нападет. Также думаю, что Зеленский обжегся об Лукашенко, который сначала клялся, что не будет участвовать в войне, а потом с территории РБ началось наступление на Киев. Это хороший опыт для нас всех. И Зеленский из этого делает выводы", – считает Игорь Петренко.

Он акцентирует, что украинцы сегодня вдохновляют огромное количество стран. Ведь в асимметрическом конфликте мы не только устояли, мы смогли дать хорошо по зубам "второй армии" мира.

"Мы демонстрируем не только неимоверное мужество, но и единство. Единство армии, властей и народа, – подчеркивает эксперт. – Храбрость Зеленского, особенно в первые дни войны, вызывает как у обществ других стран, так и у их лидеров, глубокое уважение и побуждает к большей помощи нам. Мы возвращаем ценности в мир, в мир, девизом которого долгое время было "business as usual" – просто бизнес".

Сейчас в Европе от политики умиротворения, сдерживания России начинают переходить к политике противостояния с ней на государственном уровне

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула обращает внимание, что президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что не готов отказываться от каких бы то ни было украинских территорий в качестве шага навстречу России – как условия для прекращения огня и остановки активных боевых действий. Для Киева это – "красная линия".

"Такая позиция обусловлена несколькими факторами. Важнейший из них – человекоцентричный подход, который лежал и лежит в основе политики Зеленского. Ведь когда мы говорим о судьбе временно оккупированных территорий, речь идет не только о необходимости сохранения территориальной целостности Украины, но и о судьбах людей, которые оказались в оккупации. В том числе с февраля 2022-го. И Зеленский не готов принести всё это в жертву ради эфемерного мирного договора с Россией. И это совершенно правильный подход. Мы видим, что творят агрессор в Мариуполе, как усиливаются репрессии в Херсоне. Соответственно, уступки России в этих вопросах стали бы предательством по отношению к украинским гражданам, страдающим от российской агрессии. Второй момент. Стоит понимать бесперспективность тех или иных договоренностей с Россией здесь и сейчас. Очевидно, что страна-агрессор имеет куда большие планы касательно Украины, чем захват всего Донбасса или оккупация части наших южных территорий. Главная цель Кремля – уничтожение украинской государственности. Так что любые уступки не принесут нам мира. В лучшем случае отложат конфликт на годы или месяцы", – поясняет эксперт.

По его словам, именно исходя из этого украинские власти не соглашаются на капитуляцию в том или ином виде.

"Мы продолжаем обороняться всеми имеющимися силами и средствами, при поддержке, которую вооружением и финансами нам оказывают зарубежные партнеры. Плюс – усиление санкционного давления на РФ. И эта помощь играет огромную роль в обеспечении обороноспособности нашего государства, – отмечает Николай Замикула. – При этом (и тут Зеленский тоже прав) разные государства по-разному реагируют на российскую агрессию против Украины. Не все, к сожалению, так же активно поддерживают борьбу украинцев за свободу и независимость, как это делают США, Великобритания, Польша, страны Балтии. Но в целом – четко виден сдвиг в мышлении европейских политиков. Очевидно, что они переосмысливают состояние международных отношений и роль РФ в них. И, соответственно, пересматривают свои подходы к выстраиванию отношений с Москвой".

Продолжающееся украинское сопротивление, консолидация украинского общества в отражении российской агрессии – открывает глаза многим европейским политикам на сущность российского режима, считает эксперт.

"При этом я бы не сказал, что российско-украинская война в данный момент как-то кардинально изменила основы системы миропорядка. Но что многие иллюзии развеяны – однозначно. В том числе иллюзия о том, что демократические ценности можно мягко привить странам с авторитарными режимами, как той же России. Она, к сожалению, продолжает выстраивать политику, основываясь на взглядах, которые доминировали в Европе до серединные 20 века, до Второй мировой. Речь о непризнании независимости других государств, о реваншизме, об имперских замашках", – подчеркивает Николай Замикула.

В итоге, продолжает он, мы видим, что сейчас в Европе от политики умиротворения, сдерживания России начинают переходить к политике противостояния с ней на государственном уровне. Политике, которая доминировала в отношениях СССР и стран Запада в период "холодной войны".

"Это выражается разными способами, – отмечает эксперт. – Нейтральные Швеция и Финляндия, например, сейчас готовятся подать заявку на вступление в НАТО. В Германии, которая последние десятилетия активно крепила связи с РФ и демилитаризировалась, идут разговоры не только о военной помощи Украины (о чем еще пару месяцев назад не было и речи), но и об увеличении финансирования национальных вооруженных сил. Российская агрессия против Украины показала Западу существование реальной угрозы. А успешное украинское сопротивление продемонстрировало, что с этой угрозой можно и нужно бороться. Я искренне надеюсь, что переосмысление, проходящее сейчас в западной цивилизации, приведет к пониманию, что добро (демократические ценности) должно быть с кулаками".

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