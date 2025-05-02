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Украина на пороге больших рисков: что на самом деле не так с соглашением о недрах

Финальный вариант сделки сократили до 12 страниц, хотя начальная версия содержала примерно 90

сегодня, 09:45
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Клименко Елена

Верховная Рада получит на ратификацию соглашение о недрах, из которого изъят ряд критически важных пунктов — эти моменты остаются неурегулированными и должны быть дополнены отдельными техническими договоренностями. Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Радио NV.

Украина на пороге больших рисков: что на самом деле не так с соглашением о недрах

Фото: 24 Канал

По его словам, Украина фактически совершила "подарок" Дональду Трампу, обеспечив ему политическую символическую "победу" в первые 100 дней президентства путем подписания этого соглашения.

Дикий отмечает, что окончательная редакция документа содержит только 12 страниц, хотя предыдущий проект имел около 90.

"Это лишь малая часть всего объема договоренностей. На этих 12 страницах нет ничего критического — соглашение пока не несет прямой угрозы. Но ключевые положения вынесены за пределы текста и должны быть отдельно согласованы в виде технических соглашений, которые еще не готовы", — пояснил эксперт.

Дикий подчеркнул, что без ознакомления с этими дополнительными документами оценить реальные последствия подписанного договора практически невозможно.

"Парламент, вероятнее всего, ратифицирует то, что есть, не имея полной картины. И это уже само по себе вызывает серьезную обеспокоенность", — подчеркнул он.

Несмотря на то, что в настоящее время Украина еще не понесла потери, Дикий считает, что страна уже находится в высокорисковой зоне.

Отдельно эксперт отметил, что хотя специальный представитель США Кит Келлог и поддерживает Украину, это, скорее, его личная позиция. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс открыто демонстрируют приверженность России, что создает дополнительные политические риски.

Портал "Комментарии" писал, что Украина сумела восстановить доверие президента США Дональда Трампа после подписания важного соглашения о сотрудничестве в сфере природных ресурсов, сообщает Bloomberg. Документ открывает Соединенным Штатам приоритетный доступ к украинским ископаемым — в частности, графиту, алюминию, нефти и газу.



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