Украина на Евровидении получила 12 баллов только от одной страны: кто голосовал за Украину

13 марта в Ливерпуле завершился Евровидение 2023. Соревноваться за победу на песенном конкурсе от Украины в этом году поехала группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Однако судейская бригада только одной страны отдала максимальные 12 баллов Украине.

Выступление Украины на Евровидении-2023

Только судейское жюри из Чехии отдали украинской группе TVORCHI максимальные 12 баллов. В целом Украина набрала 243 балла и заняла шестое итоговое место на Евровидении 2023 года. По зрительскому голосованию наша страна заняла четвертое место со 189 баллами, впереди были только представители Финляндии, Швеции и Норвегии.

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Судьи конкурса из 37 стран дали Украине 54 балла, включая максимальное количество баллов от Чехии – 12. Также за Украину проголосовали Италия – 10 баллов, Эстония, Израиль – по 7 баллов, Молдова – 6 баллов, Латвия – 4 балла, Армения – 3 балла, Литва и Азербайджан – 2 балла и Франция – 1 балл.

Победу на Евровидении одержала представительница Швеции Loreen, исполнившая на сцене в Ливерпуле композицию Tattoo. В общей сложности Швеция получила 583 балла, 243 от зрителей и 340 от судьи. Второе место досталось лидеру зрительского рейтинга – финскому рэперу Kaarija. Зрители отдали за песню Cha Cha Cha 376 баллов из 526, набранных Финляндией. Тройку лидеров замкнула израильская певица Noa Kirel – 362 балла.

В десятку лидеров также попали Италия, Норвегия, Бельгия, Эстония, Австралия и Чехия. На предпоследнем месте оказались хозяева конкурса – Великобритания – 24 балла. А последнюю строчку заняла Германия – 18 баллов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, каковы шансы Украины на победу на Евровидении-2023.

Также "Комментарии" писали, что Владимиру Зеленскому отказали в выступлении с речью на финале Евровидения.



