Украина может стать "желтой": когда соберется комиссия ТЭБ и ЧС

Украина на грани перехода в "желтую" зону карантина, фото из открітіх источников

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС соберется на заседание 21 сентября для рассмотрения ситуации с уровнем заболеваемости на коронавирус в Украине. Адаптивный карантин продлен до конца 2021 года решением Камина. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров.



На заседании должны рассмотреть вероятность установления "желтой" зоны во всех областях Украины с 22 сентября. Причина установления новых карантинных ограничений — рост уровня заболеваемости COVID-19 по свой территории государства.



По данным Министерства здравоохранения, в течение недели стало больше новых случаев коронавирусной болезни на 68%. Украинцев за неделю госпитализировали в половину больше, чем в начале сентября (51%).

По словам министра Виктора Ляшко, пока ситуация в больницах контролируется. В областях реанимационные кровати заполнены на 33%. Больных, нуждающихся в кислородной терапии, пока всего 19% от количества госпитализированных.

По состоянию на 20 сентября зафиксировано 2265 новых случаев COVID-19 . В частности, заболели 275 детей и 22 медработника.



Впрочем, правила "желтой" зоны будут распространяться не на все учреждения. Адаптивный карантин с ослабленными ограничениями будет действовать там, где персонал вакцинирован.

Как сообщал портал "Комментарии", новые правила карантина введут в Украине. По мнению заместителя председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константина Надутого, суть правительственного постановления сводится к тому, что бизнес будет обязан демонстрировать вакцинации лояльность через отчеты и учет через информационные системы.

Также мы писали, что в Украине установят камеры для контроля за соблюдением карантина. Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или не соблюдают социальной дистанции.

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