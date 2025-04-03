Украина может создать свое ядерное оружие: ученый ответил, сколько времени на это уйдет

Не стоит верить тем, кто говорит, что Украина не в состоянии создать свое ядерное оружие. Это в самом деле возможно, но только, если есть три составляющие. Первое – это благоприятные условия. Второе – наличии средств. Третье – политическая воля. И тогда примерно за 15 лет Украина может добиться успеха. Такое мнение в интервью "Главкому" высказал директор Научно-технического комплекса "Ядерный топливный цикл" Национального научного центра "Харьковского физико-технического института" Национальной академии наук, кандидат физико-математических наук Владимир Красноруцкий.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Ученый признал, что ситуация со специалистами в Украине ежегодно катастрофически ухудшается, рушится фундаментальная наука.

"Просто посмотрите, какие зарплаты у молодых сотрудников, которые приходят в институты Национальной академии наук. На самом деле никто из молодых не хочет идти и работать в институты. Тем не менее, уровень таков, что если бы сегодня было нужно собрать специалистов и настроить их на работу по созданию ядерной бомбы, то в этом не было бы проблем. Настроить быстро можно. Люди еще есть", — отметил Владимир Красноруцкий.

Ученый утверждает, что с точки зрения техники есть проблемы, которые так быстро не решишь.

По его словам, чтобы сделать ядерную бомбу, надо создать соответствующую промышленность в Украине. С политической точки зрения, нам нужно преодолеть вето на возможность работы с высокообогащенным ураном, обогащением выше 90%, и иметь возможность получать плутоний. На сегодняшний день, чтобы кто не рассказывал, нет команды, чтобы начать этим заниматься. Специалистов, которые умеют так обогащать уран, очень мало. Действительно, в мире можно купить нужное для необходимого обогащения оборудование. Но если мы, имея вето, просто будем заявлять желание – это оборудование купить, нам его вряд ли продадут.

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