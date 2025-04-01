Приблизились ли мы к ядерной войне: о чем говорит ответ Ирана на ультиматум Трампа

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Кравцев Сергей
Президент Ирана Масуд Пезешкиан публично отказался от проведения прямых переговоров с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана, предложенным в письме президента США Дональда Трампа. Фактически Тегеран стал первым, кто показал, что готов идти вразрез с политикой Белого дома. Есть ли угроза ядерной провокации? Как дальше может развиваться ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Противостояние Ирана и США. Фото: из открытых источников
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос сразу обратил внимание, что Тегеран не первый, кто сказал, что будет идти вразрез с политикой Белого дома. До этого мы уже увидели многие демарши со стороны Канады, Мексики, Гренландии, Китая, Европы.
Он добавил, что с точки зрения Али Хаменеи, как и с точки зрения иранских аналитиков, угрозы Дональда Трампа так и останутся угрозами, то есть никакой большой войны не будет. Они исходят из этого расчета, и именно на этом расчете строят свою стратегию.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что у Ирана формально нет ядерного оружия, но фактически у них еще осенью было достаточно обогащенного урана и достаточно возможностей сделать ядерные боеголовки. На все про все ушли бы считанные недели, если действовать по устаревшим технологиям. В январе МАГАТЭ заявило, что Иран имеет около 200 кг обогащенного урана, чего должно хватить на пять ядерных боеголовок.
По мнению Алексея Голобуцкого, сейчас все зависит от того, как именно решит ответить на такое пренебрежение Трамп, если вообще будет отвечать, а не "не заметит", потому что сосредоточился на "тарифах для всего мира".
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