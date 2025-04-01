Приблизились ли мы к ядерной войне: о чем говорит ответ Ирана на ультиматум Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан публично отказался от проведения прямых переговоров с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана, предложенным в письме президента США Дональда Трампа. Фактически Тегеран стал первым, кто показал, что готов идти вразрез с политикой Белого дома. Есть ли угроза ядерной провокации? Как дальше может развиваться ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Противостояние Ирана и США. Фото: из открытых источников

В Иране считают, что никакой большой войны не будет

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос сразу обратил внимание, что Тегеран не первый, кто сказал, что будет идти вразрез с политикой Белого дома. До этого мы уже увидели многие демарши со стороны Канады, Мексики, Гренландии, Китая, Европы.

"Иран в этом контексте не одинок и не первый. Но понятно, что стоящие перед Ираном угрозы гораздо больше и угрозы начать войну против Ирана нельзя сбрасывать со счетов. То, что Пезешкиан публично отказался от проведения прямых переговоров с Вашингтоном, было понятно, поскольку Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее это сделал также публично. И ясно, что никто не пойдет вопреки позиции. Никто не будет высказываться вопреки позиции Верховного лидера", – отметил Игорь Семиволос.

Он добавил, что с точки зрения Али Хаменеи, как и с точки зрения иранских аналитиков, угрозы Дональда Трампа так и останутся угрозами, то есть никакой большой войны не будет. Они исходят из этого расчета, и именно на этом расчете строят свою стратегию.

Как минимум инструмент для ядерной провокации теоретически уже доступен аятолле

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что у Ирана формально нет ядерного оружия, но фактически у них еще осенью было достаточно обогащенного урана и достаточно возможностей сделать ядерные боеголовки. На все про все ушли бы считанные недели, если действовать по устаревшим технологиям. В январе МАГАТЭ заявило, что Иран имеет около 200 кг обогащенного урана, чего должно хватить на пять ядерных боеголовок.

"Итак, как минимум инструмент для ядерной провокации теоретически уже доступен аятолле. И тоже не без роли России как военного партнера. Ради власти и денег Иран действительно может пойти на серьезную эскалацию и даже прямой ядерный шантаж. А на военной базе США в Индийском океане, напомню, американцы прямо сейчас концентрируют свои силы, среди которых бомбардировщики-невидимки способны нести ядерное оружие", – отметил эксперт.

По мнению Алексея Голобуцкого, сейчас все зависит от того, как именно решит ответить на такое пренебрежение Трамп, если вообще будет отвечать, а не "не заметит", потому что сосредоточился на "тарифах для всего мира".

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