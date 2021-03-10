Украина может остаться без куриного мяса: причины

В Европейской бизнес ассоциации спрогнозировали, что Украина может остаться без курятины. Данную информацию обнародовали в ТСН.

Украина может остаться без куриного мяса - фото из открытых источников

В издании сообщили, что такие выводы сделаны исходя из того, что накануне Минздрав опубликовал заявление, которым хочет изменить остатки действующих веществ в пищевых продуктах животного происхождения.

Отмечается, что если приказ согласуют, тогда это приведет к фактическому запрету продажи мяса птицы. В противовес этому в Министерстве здравоохранения заявили, что безопасность показателей мяса украинской курятины хотят привести в соответствие с европейскими стандартами.

Напомним, что в Украине стремительно начали сокращаться запасы гречневой крупы. В сравнении с идентичным промежутком времен 2020 года, гречки на складах стало меньше на четверть. По сравнению с 2019 годом разница составляет 40%. По состоянию на 1 января 2021 года на предприятиях сохраняется почти 14 тонн зерновых — это трехлетний минимум.

Ранее "Коммментарии" сообщали, что в свете прогноза ООН, что люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Комментарии" решили спросить у экспертов, есть в Украине такой риск, а также как от этого уберечься. Специалисты считают, что несмотря на сельскохозяйственный потенциал нашей страны, важно подходить к вопросам продовольственной безопасности очень серьезно. Есть несколько способов, как должна действовать Украина, что обезопасить себя от риска отсутствия продуктов. Детальнее читайте в нашем материале.





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