Украина модернизирует мониторинг воздуха благодаря итальянским технологиям

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Украина делает важный шаг по улучшению экологической ситуации и внедрению инновационных решений для мониторинга качества воздуха благодаря сотрудничеству с Италией. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и посол Итальянской Республики Карл Формоза обсудили возможности партнерства между двумя странами в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата.
Загрязнение воздуха. Фото из открытых источников
Во время встречи основное внимание было уделено вопросам внедрения современных технологий для мониторинга качества воздуха, в частности на случай чрезвычайных ситуаций, таких как пожар на торфяниках в Киеве.
Кроме того, обсуждались вопросы управления отходами, в частности, пластиковыми, и опыт Италии в создании экологической упаковки. Итальянский опыт может оказаться полезным для Украины в контексте реформирования системы обращения с отходами.
Посол Карло Формоза подчеркнул важность поддержки Украины в борьбе с российской агрессией и напомнил о международной поддержке украинской Формулы мира, в частности, пункта по экологической безопасности. Сотрудничество в рамках предстоящей Ukraine Recovery Conference 2025 позволит расширить инициативы по восстановлению Украины на основе принципов "зеленого" развития.
Ранее "Комментарии" писали, что 20 сентября в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха , которое по данным ресурса IQair превысило показатели во всех других городах мира. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило причину загрязнения воздуха в Киеве.
Новости