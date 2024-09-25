Украина модернизирует мониторинг воздуха благодаря итальянским технологиям

Украина делает важный шаг по улучшению экологической ситуации и внедрению инновационных решений для мониторинга качества воздуха благодаря сотрудничеству с Италией. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и посол Итальянской Республики Карл Формоза обсудили возможности партнерства между двумя странами в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата.



Загрязнение воздуха. Фото из открытых источников

Во время встречи основное внимание было уделено вопросам внедрения современных технологий для мониторинга качества воздуха, в частности на случай чрезвычайных ситуаций, таких как пожар на торфяниках в Киеве.

Мониторинг воздуха очень важен – как для таких чрезвычайных событий, так и для документирования российских актов экоцида на территории Украины. Итальянские технологии мониторинга считаются одними из лучших в Европейском Союзе. В 2023 году между нашими министерствами подписан Меморандум о сотрудничестве по ряду окружающих направлений. В рамках документа уже есть договоренности, поэтому ожидаем практических результатов переговоров по установлению в Украине итальянских референс-лабораторий для мониторинга качества воздуха, – отметила Светлана Гринчук.

Кроме того, обсуждались вопросы управления отходами, в частности, пластиковыми, и опыт Италии в создании экологической упаковки. Итальянский опыт может оказаться полезным для Украины в контексте реформирования системы обращения с отходами.

Посол Карло Формоза подчеркнул важность поддержки Украины в борьбе с российской агрессией и напомнил о международной поддержке украинской Формулы мира, в частности, пункта по экологической безопасности. Сотрудничество в рамках предстоящей Ukraine Recovery Conference 2025 позволит расширить инициативы по восстановлению Украины на основе принципов "зеленого" развития.

Ранее "Комментарии" писали, что 20 сентября в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха , которое по данным ресурса IQair превысило показатели во всех других городах мира. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило причину загрязнения воздуха в Киеве.



