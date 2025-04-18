Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению о недрах: детали

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Кравцев Сергей
Новый этап переговоров о недрах должен стартовать в США 24 апреля, сейчас прорабатываются технические нюансы и формулировки относительно работы будущего инвестиционного фонда. Об этом сообщил в телеэфире заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.
Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, что от конструктивности переговоров зависит, будет ли готово непосредственно соглашение до 26 апреля.
По его словам, Украина готова ппродемонстрировать максимальную эффективность, но весь объем документов, которые есть, исчисляется десятками страниц.
При этом Тарас Качка обратил внимание на важный нюанс – о признании долгом уже предоставленной США помощи речь не идет.
Он отметил, что Украина сможет заработать от будущих инвестиций.
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