Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению о недрах: детали

Новый этап переговоров о недрах должен стартовать в США 24 апреля, сейчас прорабатываются технические нюансы и формулировки относительно работы будущего инвестиционного фонда. Об этом сообщил в телеэфире заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников

"В четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с нашей и американской юридическими командами и пытаемся поснимать много технических вопросов, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, требующих политического решения", — сказал Качка.

Чиновник отметил, что от конструктивности переговоров зависит, будет ли готово непосредственно соглашение до 26 апреля.

По его словам, Украина готова ппродемонстрировать максимальную эффективность, но весь объем документов, которые есть, исчисляется десятками страниц.

При этом Тарас Качка обратил внимание на важный нюанс – о признании долгом уже предоставленной США помощи речь не идет.

"Речь идет о том, что от деятельности этого фонда (совместного инвестиционного фонда – ред.) США, как один из партнеров, заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи", — сказал Качка.

Он отметил, что Украина сможет заработать от будущих инвестиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киев и Вашингтон подписали меморандум, который является шагом на пути к соглашению об экономическом партнерстве. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – говорится в заявлении министра.



