Соглашение о редкоземах вновь откладывается: что на самом деле подписали Украина и США

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Кравцев Сергей
Киев и Вашингтон подписали меморандум, который является шагом на пути к соглашению об экономическом партнерстве. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников
По словам Свириденко, теперь началась подготовка к созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины. Будущее соглашение даст возможности для привлечения "значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов". Министр обратила внимание, что именно с такой целью команды работают над документом.
Юлия Свириденко считает самым главным в будущем соглашении, что американский народ вместе с украинцами готов вкладывать инвестиции в Украину, которая есть и будет суверенным государством, которое может чувствовать себя в безопасности.
По словам чиновницы, впереди всех ждет финализация текста соглашения и его непосредственно его подписание. А дальше – ратификация народными избранниками.
Меморандум был подписан онлайн. С американской стороны документ своей подписью заверил министр финансов Скотт Бессент.
Фактически этот документ засвидетельствовал намерения подписать соглашение о полезных ископаемых.
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