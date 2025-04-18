logo

BTC/USD

84620.74

ETH/USD

1577.55

LTC/USD

75.06

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Соглашение о редкоземах вновь откладывается: что на самом деле подписали Украина и США
commentss НОВОСТИ Все новости

Соглашение о редкоземах вновь откладывается: что на самом деле подписали Украина и США

Украина и США ограничились пока только подписанием меморандума

сегодня, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Киев и Вашингтон подписали меморандум, который является шагом на пути к соглашению об экономическом партнерстве. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Соглашение о редкоземах вновь откладывается: что на самом деле подписали Украина и США

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

"Сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – говорится в заявлении министра.

По словам Свириденко, теперь началась подготовка к созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины. Будущее соглашение даст возможности для привлечения "значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов". Министр обратила внимание, что именно с такой целью команды работают над документом. 

Юлия Свириденко считает самым главным в будущем соглашении, что американский народ вместе с украинцами готов вкладывать инвестиции в Украину, которая есть и будет суверенным государством, которое может чувствовать себя в безопасности.

По словам чиновницы, впереди всех ждет финализация текста соглашения и его непосредственно его подписание. А дальше – ратификация народными избранниками.

Меморандум был подписан онлайн. С американской стороны документ своей подписью заверил министр финансов Скотт Бессент.

Фактически этот документ засвидетельствовал намерения подписать соглашение о полезных ископаемых.

Читайте также на портале "Комментарии" — приблизилась ли Украина к подписанию соглашения о "редкоземах" с США: что говорят в Кабмине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/pfbid0xTZpmE9k8WHfxoKRogkEnhinhM7YWd87kfjFTrMsFtmJpMMjurMUpwF8NPn86DnEl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости