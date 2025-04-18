Соглашение о редкоземах вновь откладывается: что на самом деле подписали Украина и США

Киев и Вашингтон подписали меморандум, который является шагом на пути к соглашению об экономическом партнерстве. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

"Сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", – говорится в заявлении министра.

По словам Свириденко, теперь началась подготовка к созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины. Будущее соглашение даст возможности для привлечения "значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов". Министр обратила внимание, что именно с такой целью команды работают над документом.

Юлия Свириденко считает самым главным в будущем соглашении, что американский народ вместе с украинцами готов вкладывать инвестиции в Украину, которая есть и будет суверенным государством, которое может чувствовать себя в безопасности.

По словам чиновницы, впереди всех ждет финализация текста соглашения и его непосредственно его подписание. А дальше – ратификация народными избранниками.

Меморандум был подписан онлайн. С американской стороны документ своей подписью заверил министр финансов Скотт Бессент.

Фактически этот документ засвидетельствовал намерения подписать соглашение о полезных ископаемых.

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