Приблизилась ли Украина к подписанию соглашения о "редкоземах" с США: что говорят в Кабмине

Украина уже передала США, проработанные Киевом предложения по соглашению о редкоземельных металлах. Это произошло в ходе технических консультаций в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина.

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

Министр заявила, что не может раскрывать много деталей по соглашению, однако то, что консультации происходят, уже является положительным знаком.

"Относительно того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения", — Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что она не может сообщить много деталей. Но это сам по себе позитивный знак, что консультации происходят. Что касается того, что можно говорить на данном этапе: российская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые украинское руководство готовило здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения.

Стефанишина рассчитывает на то, что после этих консультаций продолжатся переговоры, пока не будет достигнуто согласие.

"Это не финальный раунд, очевидно", – резюмировала она.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже завтра, 11 апреля, Украина и США в Вашингтоне проведут технические консультации по соглашению о полезных ископаемых. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции в Брюсселе рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.