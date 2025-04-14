Приблизилась ли Украина к подписанию соглашения о "редкоземах" с США: что говорят в Кабмине

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Кравцев Сергей
Украина уже передала США, проработанные Киевом предложения по соглашению о редкоземельных металлах. Это произошло в ходе технических консультаций в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина.
Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников
Министр заявила, что не может раскрывать много деталей по соглашению, однако то, что консультации происходят, уже является положительным знаком.
Вице-премьер отметила, что она не может сообщить много деталей. Но это сам по себе позитивный знак, что консультации происходят. Что касается того, что можно говорить на данном этапе: российская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые украинское руководство готовило здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения.
Стефанишина рассчитывает на то, что после этих консультаций продолжатся переговоры, пока не будет достигнуто согласие.
Читайте также на портале "Комментарии" — уже завтра, 11 апреля, Украина и США в Вашингтоне проведут технические консультации по соглашению о полезных ископаемых. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции в Брюсселе рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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