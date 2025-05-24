Украина и РФ обменялись новыми группами пленных: детали второго дня

Украина и Россия провели очередной обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей об обмене по формуле "1000 на 1000". Разбитый на три дня большой обмен станет самым масштабным с начала российского вторжения 2022 года.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что домой вернулись воины ВСУ, в частности Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые. Также сегодня вернули 27 защитников Мариуполя.

Все 307 освобожденных защитников — мужчины, представители рядового и сержантского состава. Самому молодому освобожденному — 25, самому старшему — 61 год. Среди них есть раненые и больные.

В целом домой возвращаются наши сограждане, защищавшие Родину на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Напомним, в первый день обмена были освобождены из российского плена 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских граждан.

Как сообщили в Координационном штабе, домой возвращаются 270 защитников Украины. Речь идет о военнослужащих ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — большой обмен пленными между Украиной и Россией, который проходит в эти дни, является "самым положительным результатом" переговоров в Стамбуле. Но все ждут именно прекращения огня. Об этом у себя в X (Twitter) сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.



