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В Украине сообщили, кого вернули домой в первый день обмена пленными (ФОТО)

В Координационном штабе сообщили первые подробности самого большого обмена пленными

23 мая 2025, 17:22 comments2013
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Ткачик Олеся

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в первый день крупного обмена, который проходит в формате "1000 на 1000", освобождены из российского плена 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских граждан.

В Украине сообщили, кого вернули домой в первый день обмена пленными (ФОТО)

Обмен пленными

Как сообщили в Координационном штабе, домой возвращаются 270 защитников Украины. Речь идет о военнослужащих ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

"Освобожденные защитники защищали нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях", — сообщили в Координационном штабе.

Как говорится в сообщении, среди освобожденных сегодня из вражеского плена — 3 женщины и 387 мужчин.

В Координационном штабе сообщили, что уволенные из российской неволи пройдут медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

Также в Координационном штабе сообщили, что в ближайшее время готовимся к встрече второй группы уволенных из вражеского плена украинцев.

"Возвращаем наших. Сегодня удалось реализовать первый этап договоренности, достигнутой во время переговоров в Турции: обмен 1000 на 1000. Это результат ежедневной, упорной работы многих людей — и я благодарю каждого, кто работает 24/7 ради жизни и свободы наших граждан. Мы проверяем каждое имя, каждую деталь, чтобы никто не был забыт", – заявил в свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Украине сообщили, кого вернули домой в первый день обмена пленными (ФОТО) - фото 2

В Украине сообщили, кого вернули домой в первый день обмена пленными (ФОТО) - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 23 мая в рамках масштабного обмена пленными в Стамбуле состоялся первый этап этого обмена.




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Источник: https://www.facebook.com/koordshtab/posts/pfbid02zQj7tnaj7HJuGWntnQ2JMPBqburJEqcJGQgXGHzGsg2zVVt3qtyUxqunDWkyRr5Pl
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