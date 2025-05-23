В Украине сообщили, кого вернули домой в первый день обмена пленными (ФОТО)

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Ткачик Олеся
Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в первый день крупного обмена, который проходит в формате "1000 на 1000", освобождены из российского плена 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских граждан.
Обмен пленными
Как сообщили в Координационном штабе, домой возвращаются 270 защитников Украины. Речь идет о военнослужащих ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
Как говорится в сообщении, среди освобожденных сегодня из вражеского плена — 3 женщины и 387 мужчин.
В Координационном штабе сообщили, что уволенные из российской неволи пройдут медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.
Также в Координационном штабе сообщили, что в ближайшее время готовимся к встрече второй группы уволенных из вражеского плена украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 23 мая в рамках масштабного обмена пленными в Стамбуле состоялся первый этап этого обмена.
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