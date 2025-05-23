В Украине сообщили, кого вернули домой в первый день обмена пленными (ФОТО)

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в первый день крупного обмена, который проходит в формате "1000 на 1000", освобождены из российского плена 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских граждан.

Обмен пленными

Как сообщили в Координационном штабе, домой возвращаются 270 защитников Украины. Речь идет о военнослужащих ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

"Освобожденные защитники защищали нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях", — сообщили в Координационном штабе.

Как говорится в сообщении, среди освобожденных сегодня из вражеского плена — 3 женщины и 387 мужчин.

В Координационном штабе сообщили, что уволенные из российской неволи пройдут медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

Также в Координационном штабе сообщили, что в ближайшее время готовимся к встрече второй группы уволенных из вражеского плена украинцев.

"Возвращаем наших. Сегодня удалось реализовать первый этап договоренности, достигнутой во время переговоров в Турции: обмен 1000 на 1000. Это результат ежедневной, упорной работы многих людей — и я благодарю каждого, кто работает 24/7 ради жизни и свободы наших граждан. Мы проверяем каждое имя, каждую деталь, чтобы никто не был забыт", – заявил в свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 23 мая в рамках масштабного обмена пленными в Стамбуле состоялся первый этап этого обмена.



