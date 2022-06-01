Украина и Польша продолжают сближение: почему это важно для обеих стран – о чем говорят новые шаги

Украина и Польша продолжают стремительно крепить связи. 1 июня впервые состоялись украинско-польские межправительственные консультации. В них принял участие и президент Владимир Зеленский. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что по результатам консультаций было принято совместное заявление, в котором Польша обязалась поддерживать евроантлантическую и европейскую интеграцию Украины, а также помочь нам восстановить страну после войны. Подписан ряд важных меморандумов. Как оцениваете происходящее на украино-польском направлении? Почему это важно не только для Украины, но и для Польши? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Современные военные доктрины предполагают широкий спектр "нелинейных действий", проводимых без ввода войск на чужую территорию

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько поясняет:

"Для Польши такое сотрудничество важно по многим причинам. Прежде всего – безопасность. Поляки находятся в зоне риска – столкнуться с российской агрессией, если Украина проигрывает войну".

Как показали недавние события, граница с Беларусью (которая есть у Польши) – это фактически граница с россией, из-за которой россияне без проблем могут атаковать, что произошло в Украине, акцентирует аналитик.

"Конечно, Польша – это страна НАТО, поэтому здесь всё сложнее. Но это не обязательно должны быть танковые колонны. Современные военные доктрины предполагают широкий спектр "нелинейных действий", проводимых без ввода войск на чужую территорию. По сути, определенную форму нелинейной войны россияне уже ведут давно с западными странами. Наличие прямого соседства с агрессором усложняет ситуацию", – отмечает Александр Солонько.

Кроме того, продолжает он, Польша – одна из крупнейших стран в Европе, в ЕС в частности. Заручившись поддержкой в лидерской роли в регионе, они могут конкурировать, в том числе экономически, с Франко-Германским альянсом, если это можно так назвать. В частности, могут перехватывать потенциальные инвестиции, считает эксперт.

Сегодня Украина по праву считается форпостом цивилизации

По словам политического эксперта Дениса Гороховского, о том, что агрессия россии запустила процесс смены мирового порядка сегодня можно говорить уже как о свершившимся факте. И речь в данном случае, подчеркивает он, идет не только об утрате рф своих позиций и влияния на международной арене.

"В первую очередь, причиной этому послужил провал рашистского блицкрига и мир увидел, что "вторая армия мира" не такая страшная, как о ней рассказывает российская пропаганда. Эта ситуация также значительно повлияла и на отношение западного мира непосредственно к Украине. Крупные западные страны в первые дни войны были очень сдержаны в оценках и заявлениях, так как просто не верили, что Украина сможет выстоять под напором агрессора. Однако, украинская власть не убежала из Киева, армия не отступила, а народ не вышел с цветами встречать рашистов. Сегодня Украина по праву считается форпостом цивилизации. Однако и в самом Евросоюзе русско-украинская война повлияла на расстановку сил. Бывшие флагманы – медлительные, не готовые к радикальным решениям, – сегодня вынуждены публично оправдываться, чтоб сохранить свой статус. В то же время, другие страны, которые ранее не имели значительного влияния в рамках ЕС, сегодня, активно участвуя в помощи Украине, усиливают собственные позиции. Польша – самый яркий пример", – считает Денис Гороховский.

Учитывая значимость польской поддержки для Украины (как военной, так и гуманитарной), а также дружеские отношения глав государств, можно с уверенностью говорить о том, что, Польша будет выступать за скорейшее принятие нашего государства в ЕС, отмечает эксперт. И таким образом получит еще одного союзника в рамках европейского альянса, что позволит самим полякам усилить свое влияние на все процессы в Евросоюзе.

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