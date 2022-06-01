Украина и Польша продолжают сближение: почему это важно для обеих стран – о чем говорят новые шаги

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Кравцев Сергей
Украина и Польша продолжают стремительно крепить связи. 1 июня впервые состоялись украинско-польские межправительственные консультации. В них принял участие и президент Владимир Зеленский. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что по результатам консультаций было принято совместное заявление, в котором Польша обязалась поддерживать евроантлантическую и европейскую интеграцию Украины, а также помочь нам восстановить страну после войны. Подписан ряд важных меморандумов. Как оцениваете происходящее на украино-польском направлении? Почему это важно не только для Украины, но и для Польши? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Украина и Польша. Фото: из открытых источников
Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько поясняет:
Как показали недавние события, граница с Беларусью (которая есть у Польши) – это фактически граница с россией, из-за которой россияне без проблем могут атаковать, что произошло в Украине, акцентирует аналитик.
Кроме того, продолжает он, Польша – одна из крупнейших стран в Европе, в ЕС в частности. Заручившись поддержкой в лидерской роли в регионе, они могут конкурировать, в том числе экономически, с Франко-Германским альянсом, если это можно так назвать. В частности, могут перехватывать потенциальные инвестиции, считает эксперт.
По словам политического эксперта Дениса Гороховского, о том, что агрессия россии запустила процесс смены мирового порядка сегодня можно говорить уже как о свершившимся факте. И речь в данном случае, подчеркивает он, идет не только об утрате рф своих позиций и влияния на международной арене.
Учитывая значимость польской поддержки для Украины (как военной, так и гуманитарной), а также дружеские отношения глав государств, можно с уверенностью говорить о том, что, Польша будет выступать за скорейшее принятие нашего государства в ЕС, отмечает эксперт. И таким образом получит еще одного союзника в рамках европейского альянса, что позволит самим полякам усилить свое влияние на все процессы в Евросоюзе.
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